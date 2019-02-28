Netanyahu’dan BM’nin Gazze raporuna tepki

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonunun, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceği yönündeki raporuna tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı yazılı açıklamayla BM'nin raporunu reddettiklerini belirterek, "İsrail, BM’ye bağlı İnsan Hakları Konseyinin raporunu tamamen reddediyor. Konsey, Orta Doğu’daki tek demokratik devlet olan İsrail’e takıntılı nefretinden dolayı ikiyüzlü ve yalanlar dolu bir rapor hazırlayarak yeni bir rekor kırdı." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"İsrail, Hamas’ın İsrail egemenliğine ve vatandaşlarına dokunmasına izin vermeyecektir ve kendini savunma hakkını da muhafaza edecektir."

Filistin Devlet Başkanlığı ise "Bu rapor, İsrail’in Kudüs dahil Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da halkımıza karşı savaş suçları işlediğini teyit ediyor." ifadelerini kullanarak memnuniyetini dile getirmişti.