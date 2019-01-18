Netanyahu'nun yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili talebine ret

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin haberine göre Mandelblit, Netanyahu'nun avukatına yazılı olarak verdiği cevapta, "Başbakanla alakalı soruşturmaların, erken seçim kararı alınmadan önce başladığını ve planlandığı şekilde devam ettiğini" belirtti.

Hakkındaki 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamındaki en az 10 kez ifade veren Netanyahu'ya, "İş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı, Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı ve kendisi ile ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında Bezeq şirketine 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlandığı" suçlamaları yöneltiliyor.

