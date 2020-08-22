Netflix kullanıcısına yepyeni bir sürpriz hazırlıyor! Karışık oynat özelliği ile..

Netflix her hafta güncellenen kütüphanesine yeni içerikler ekleyerek kullanıcılarına zengin seçimler sunuyor. Birden fazla profil altında her aile üyesinin zevkine yönelik içerik seçimlerine de olanak sağlayan Netflix, yeniliklerin de öncülüğünü yapıyor. Şirket yetkilileri, bu yeni geliştirilen özelliğin test sonuçları hakkında hayli umutlu. Peki nedir bu "Karışık Oynat"?

NETFLIX'IN KARIŞIK OYNAT SEÇENEĞİ NASIL OLACAK ?

Eminiz içeriklerin fazlalığı arasından seçim yapmakta zorlandığınız, hatta sıkıldığınız zamanlar olmuştur. İşte karışık oynat seçeneği tam bu anlar ve kararsız kalan kullanıcılar için adeta bir içerik falı olarak çalışacak. Karışık oynat seçeneği ile platform, daha önce izlediğiniz film veya şovlara benzer içerikleri size öneriyor olacak. Netflix ile size sunulan seçenekler sadece izleme geçmişinizden değil, "Listem" kısmına kayıt ettiklerinizden de beslenecek. Daha önce görüntülenen başlıkların da "Karışık Oynat" seçimi ile oluşturacak içerikleri etkileyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

NETFLIX KARIŞIK OYNAT SEÇENEĞİNE NEREDEN ULAŞILACAK?

Şu an Netflix'in dünya çapındaki kullanıcıları arasında test amaçlı olarak kısıtlı sayıda üye tarafından kullanılan "Karışık Oynat" seçeneği;