Netflix kullanıcısına yepyeni bir sürpriz hazırlıyor! Karışık oynat özelliği ile..

Netflix her hafta güncellenen kütüphanesine yeni içerikler ekleyerek kullanıcılarına zengin seçimler sunuyor. Birden fazla profil altında her aile üyesinin zevkine yönelik içerik seçimlerine de olanak sağlayan Netflix, yeniliklerin de öncülüğünü yapıyor. Şirket yetkilileri, bu yeni geliştirilen özelliğin test sonuçları hakkında hayli umutlu. Peki nedir bu "Karışık Oynat"?
Eminiz içeriklerin fazlalığı arasından seçim yapmakta zorlandığınız, hatta sıkıldığınız zamanlar olmuştur. İşte karışık oynat seçeneği tam bu anlar ve kararsız kalan kullanıcılar için adeta bir içerik falı olarak çalışacak. Karışık oynat seçeneği ile platform, daha önce izlediğiniz film veya şovlara benzer içerikleri size öneriyor olacak. Netflix ile size sunulan seçenekler sadece izleme geçmişinizden değil, "Listem" kısmına kayıt ettiklerinizden de beslenecek. Daha önce görüntülenen başlıkların da "Karışık Oynat" seçimi ile oluşturacak içerikleri etkileyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Şu an Netflix'in dünya çapındaki kullanıcıları arasında test amaçlı olarak kısıtlı sayıda üye tarafından kullanılan "Karışık Oynat" seçeneği;
Başlangıç ekranın altında profil satırının hemen altında,
TV menü kenar çubuğunda,
Test aşaması bittikten sonra "Karışık Oynat" seçeneğinin bu üç konumdan birinde ya da hepsinde görünme olasılığı var. Söz konusu seçim butonu için kullanıcı dostu bir yerleşme yapılacağı da tahminler arasında yer alıyor.
Aslında Netflix çok benzer bir özelliği 2019 yılında Android uygulamasında belirli diziler için rastgele bölüm düğmesi ile test etmişti. Platformunun teste dahil ettiği üyeleri, The Office ve Arrested Development gibi kült diziler için seyredecekleri bölümün seçimini Netflix'e bırakmıştı. Şirket daha sonra 2020 Temmuz ayında resmen duyurduğu karışık oynat seçeneğinin testlerine başladı. Şu an, karışık oynat seçeneği sadece televizyon platformunda test ediliyor.
Bu yenilikçi fikir aslında Netflix kullanıcılarını platform üzerinde daha fazla içerik izlemeye teşvik ediyor. Yani karışık oynat seçeneği, Netflix'in halihazırda sahip olduğu çoklu içerik keşif özelliklerinden biri olacak. Bilindiği üzere Netflix menüye göz atarken ön izlemeleri otomatik olarak oynatıyor. Kullanıcılarından gelen reaksiyon ve geri bildirimlere hassasiyetle yaklaşan şirket, kısa bir süre önce ön izlemeyi otomatik oynatma seçeneğini de opsiyonel hale getirmişti. Karışık oynat seçeneğinin testleri kısıtlı bir kullanıcı kitlesi ile halen devam ediyor.
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