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Netflix ödeme planları 2022: Netflix temel, standart HD, özel ultra HD paketleri ödeme planları nasıl?

12.10.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix ödeme planı seçenekleri içinden kendinize en uygun olan planı seçebilir, farklı ekranlardan izleme keyfinin tadını çıkarabilirsiniz. Temel, standart ve özel planlar içinden kendinize uygun ödeme planını belirleyebilirsiniz. Netflix ödeme planları hangileri?

Netflix ödeme planları 2022: Netflix temel, standart HD, özel ultra HD paketleri ödeme planları nasıl?

Netflix, abonelik ücretlerinde düzenli olarak güncelleme yapıyor. Netflix ödeme planları farklı paketlere göre değişiklik gösteriyor. Paketlerin içeriklerine göre belirlenen fiyatlar, kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Temel, standart ve Netflix özel ultra HD üyelik ödeme planı olarak farklı içerik ve ödeme planları bulunmaktadır.

  • Temel Plan: 37,99 TL – Tek cihazdan bağlanılabilen plan, 480p çözünürlüğe sahiptir.
  • Standart Plan: 57,99 TL – İki cihazdan bağlanma imkanı sunan plan, 1080p çözünürlüğe sahiptir.
  • Özel Plan: 77,99 TL – Dört cihazdan bağlanılabilen plan, 4K + HDR çözünürlüğe sahiptir.

Netflix Planları ve Uygulamaları

Abonelik sistemi ile çalışan son yıların en popüler online film ve dizi platformu Netflix, çok sayıda ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Netflix, yapmış olduğu birbirinden farklı yayınlar ile televizyon kanallarını geride bırakmayı başarıyor. Netflix ödeme planı değiştirme taleplerinizde de Netflix ile hızlı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz.

Netflix temel üyelik ödeme planı ve içeriği

Netflix ödeme seçeneklerinden ilki aynı anda 1 ekrandan izleme fırsatı sunan temel plandır. Bu pakete ayda 37,99 TL ödeme yapan kullanıcılar, 1 cihaza içerik indirebilir. Sınırsız dizi ve film izleme imkanı sunan temel planı dizüstü bilgisayarınızdan ve televizyonunuzdan hatta telefon ya da tabletinizden izlenebilirsiniz.

Netflix standart HD üyelik ödeme planı ve içeriği

Netflix ödeme seçeneklerinden bir diğeri olan standart HD üyelik paketinin aylık ücreti 57,99 TL’dir. Bu pakette içerik indirebileceğiniz cihaz sayısı 2’dir. Standart plan sayesinde dilediğiniz dizi ve filmi izleyebilirsiniz. Dizüstü bilgisayar, televizyon ve tabletinizden izleyebileceğiniz gibi standart planı telefonunuzdan da izleyebilirsiniz. Standart plan HD olarak yayın veriyor.

Netflix özel plan ultra HD üyelik ödeme planı ve içeriği

Netflix özel plan ultra HD üyelik, aynı anda 4 ekrandan izleyebilme imkanı sunuyor. Özel planın ücreti ise 77,99 TL. İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısının 4 olduğu pakette, sınırsız dizi ve film izleme hakkına sahipsiniz. Dizüstü bilgisayarınız ve televizyonunuzla izleyeceğiniz yayınları, telefon ya da tabletinizden de izleyebilirsiniz. Bu paket, HD ve ultra HD uyumlu olması ile oldukça fazla ilgi görüyor.

Netflix Üyelik Ücreti Ödeme İmkanları Nelerdir?

Netflix kullanıcısı olmadan önce ödeme planları kadar ödeme seçenekleri de araştırılıyor. Netflix kullanıcısı olduğunuzda kayıt edeceğiniz kart bilgileri ile her ay belirlenen tarihte ücret kartınızdan tahsil edilir. Netflix ücreti ödemek için çeşitli kredi kartı seçeneklerine yer verilir. Visa, MasterCard, American Express, Maestro ve Troy kredi kartları ile ödemeler yapılabilir.

Netflix üyeliği nasıl alınır?

Netflix’e üye olmak için birkaç adımı takip etmeniz yeterlidir.

• Netflix’in resmi web sitesine giriş yapmanız,
• Karşınıza çıkan ekrandan kendinize uygun olan planı seçmeniz ve ardından devam et seçeneğine tıklamanız,
• E-posta adresinizle beraber kendinize ait bir şifre belirlemeniz,
• Kendinize uygun bir ödeme yöntemi seçmeniz, Netflix üyeliğinizi tamamlamanız için yeterlidir.

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