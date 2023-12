Netflix'te GTA çıktı mı, ne zaman gelecek? Netflix'te Grand Theft Auto (GTA) oyunları nasıl oynanır? O gün geldi!

3 GTA oyununu içeren Grand Theft Auto: The Triology – The Definitive Edition, Netflix'te yerini alıyor. Birçok kişi merkezi Los Gatos, Kaliforniya'da bulunan ABD'li teknoloji ve yapım şirketinin yaptığı açıklama sonrası konuya ilişkin detaylar merak ediyordu. Beklenen gün geldi. "Netflix'te GTA çıktı mı, ne zaman gelecek?", "Netflix't'e Grand Theft Auto (GTA) oyunları nasıl oynanır?" gibi sorular arama motorlarında sorgulanıyor. Konuya dair detaylara haberimizdeen ulaşabilirsiniz.

NETFLİX'TE GTA ÇIKTI MI?

Netflix'ten geçtiğimiz günlerde 'Grand Theft Auto: The Triology – The Definitive Edition' için açıklama gelmişti.

2021 yılında üç efsane GTA oyunun yenilenmiş versiyonu olarak çıkan GTA üçlemesi, bugün (14 Aralık 2023 Perşembe) itibarıyla Netflix uygulamasında yer alacak.

NETFLIXTE, GTA NASIL OYNANIR?

Netflix'te GTA oynayabilmek için dijital platforma üye olmanız gereklidir. GTA, Netflix abonesi olan iOS ve Android kullancıları tarafından oynanabilecek. Öte yandan Netflix'te 80'in üzerinde oyun bulunuyor.

NETFLIX OYUNLARI

İşte Netflix'te yer alan diğer oyunlardan bazıları:

Stranger Things 3: The Game , Oxenfree, Spiritfarer, Valiant Hearts: Coming Home, Football Manager 2024 Mobile, Reigns: Three Kingdoms ve The Queen's Gambit Chess.