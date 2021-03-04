Netflix Türkiye abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Netflix abonelik ücretlerini üç paket altında alıyor. Bu paketler: Temel Plan, Standart Plan ve Özel Plan olarak sıralanıyor. Temel Plan, tek bir ekrandan Netflix içeriklerini izlemeye izin veriyor. Standart Plan iki ekrandan, Özel Plan ise hem 4 ekrandan hem de Ultra HD kalitesinde içerik izlenmesini mümkün kılıyor. Ancak Netflix'in resmi sitesi üzerinde yaptığı değişiklik ile birlikte bu üç planın ücretlerine zam yapılmış durumda.

NETFLİX ABONELİK FİYATLARI İÇİN ZAM KARARI

Netflix'in resmi internet sitesine göre, yeni abonelik fiyatları şöyle:

Temel Plan (Eski fiyat: 17,99 TL) - Yeni fiyat 26,99 TL

Standart Plan (Eski fiyat: 29,99 TL) - Yeni fiyat 40,99 TL

Özel Plan (Eski fiyat: 41,99TL) - Yeni fiyat 54,99 TL

NETFLİX'TEN AÇIKLAMA GELDİ

''Türkiye’deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek.''

