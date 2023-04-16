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  4. Nevşehir'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Nevşehir'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

16.04.2023 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de, kontrolden çıkıp refüje çarpan ve daha sonra takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Nevşehir'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Nevşehir'de, bir otomobilin devrilmesiyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi.

Araçtaki sürücü ile diğer 2 kişinin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Gelen sağlık görevlilerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldıran yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil ise polislerce kaza yerinden çekildi.

Caddede kısmen aksayan trafik, aracın çekilmesi ve yolun belediye ekiplerince temizlenmesi sonrası normale döndü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Nevşehir

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