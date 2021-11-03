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  4. Nevşehir'de trafikte makas atıp video paylaşımı yapan maganda kamerada

Nevşehir'de trafikte makas atıp video paylaşımı yapan maganda kamerada

03.11.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal paylaşım sitesi üzerinden polis ve jandarmaya küfür ederek trafikte makas atıp video paylaşımı yapan şahsa 11 maddeden ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak video çeken ve videoda güvenlik güçlerine küfür eden şahısların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

BİRÇOK SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Yapılan çalışmada, küfür eden ve videoyu paylaşan şahıslar kısa sürede tespit edilerek Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. GBT kontrolünde araç sürücüsü T.Ü.'nün kasten yaralama, tehdit, hakaret, taksirle yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından birçok kaydının olduğu, sosyal paylaşım sitesinden paylaşım yapan K.K.'nın ise kasten yaralama, tehdit, hakaret suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Şahıslar, 'Kamu görevlisine hakaret, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.

11 MADDEDEN CEZA UYGULANDI

Ayrıca araç sürücüsüne makas atmak, emniyet kemeri takmamak, sağa dönüş kuralına uymamak, görüşü engelleyecek cisim kullanmak, yaya geçidinde yavaşlamamak, kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak, araçta yazı, resim, logo bulundurmak, yüksek sesli müzik yayını yapmak, trafik işaret levhalarına uymamak, yakın takip yapmak ve trafik güvenliğini bozacak diğer ihlallerden olmak üzere toplam 11 maddeden 160 ceza puanıyla 3 bin 457 TL ceza uygulanırken, ehliyetine de 2 ay el konuldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Nevşehir
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