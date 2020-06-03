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Nevşin Mengü, yaptığı paylaşım nedeniyle özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 14:02 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın fotoğrafını paylaşan gazeteci Nevşin Mengü'ye gazeteci Karel Valansi tepki gösterdi. Mengü ise paylaşımı nedeniyle özür dileyerek, "Matta 6:5'teki bu anti-semit tonu fark etmeden paylaştım" dedi.

Nevşin Mengü, yaptığı paylaşım nedeniyle özür diledi

Gazeteci Nevşin Mengü, ABD’deki protestolar sırasında elinde İncil ile açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump’ın fotoğrafı ile birlikte Matta İncili’nden Museviler ile ilgili ifadeleri paylaştı, tepki üzerine “Antimesit tonu fark etmedim” diyerek özür diledi.

ABD’de siyahi genç George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından süren protestolar sırasında ABD Başkanı Trump, bahçesi yanan St. John’s kilisesini ziyaret edip elinde İncil’le açıklamalarda bulundu.

Bu anın fotoğrafını paylaşan gazeteci Mengü, ABD Başkanı’na “Elinde tuttuğu kutsal kitapta diyor ki: “dua ettiğiniz zaman iki yüzlülerden olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar” Matta 6:5″ sözleri ile eleştiride bulundu.

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MENGÜ'YE TEPKİ

Nevşin Mengü’ye gazeteci Karel Valansi tepki göstererek, “Havraları karıştırmadan mesajınızı veremiyor musunuz?” diye sordu.

ÖZÜR DİLEDİ

Tepkinin ardından Mengü, “Karel hanım sizin nezdinizde tüm Musevi arkadaşlardan özür diliyorum, Matta 6:5’teki bu anti-semit tonu fark etmeden paylaştım. Sizleri incitmek gibi bir niyetim yoktu” ifadeleriyle özür diledi.

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ANTİ-SEMİT NE DEMEK?

Kelime anlamı; Yahudilik dinine, ırkına, kültürüne veya milletine karşı duyulan düşmanlık.


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