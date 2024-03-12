HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Nevşin Mengü'yü çileden çıkaran yorum! Ağzını çok fena bozdu: Ben sizin vicdanınıza...

Nevşin Mengü'yü çileden çıkaran yorum! Ağzını çok fena bozdu: Ben sizin vicdanınıza...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.03.2024 17:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan gazetecilerden biri olan Nevşin Mengü yaptığı bir yorumla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir paylaşıma sinirlenen Mengü tepkisini, "Ben sizin vicdanınıza... s...yım. Utanmaz arlanmazlar." sözleriyle gösterdi.

Nevşin Mengü'yü çileden çıkaran yorum! Ağzını çok fena bozdu: Ben sizin vicdanınıza...

Sosyal medyada yaklaşık 2.8 milyon takipçisi bulunan gazeteci Nevşin Mengü bir yoruma çok sinirlendi. Tepkisini küfürle gösteren Mengü sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir anda gündem oldu.

nevv4

Bir Twitter hesabı Rusya savaşında bir kolu ve 2 ayağını kaybeden Ukraynalı bir askerin fotoğrafını yayınladı. Kullanıcılardan biri bu fotoğrafı alıntılayarak, "Ulan zigon sehba gibi olmuşsun, hala hareketlere bak ya" yorumunda bulundu.

aaaaBaşlıksız-1 sarı şerit

Bu paylaşıma çok sayıda tepki gelirken en serti Nevşi Mengü'den geldi. Kullanıcının ekran görüntüsünü paylaşan Mengü, "Ben sizin vicdanınıza... s…yım. Utanmaz arlanmazlar" ifadelerini kullandı.

Haber

Mengü'nün paylaşımının altına ise hem destek hem eleştiri yorumları geldi.

Anasayfa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç gecede yaşananları ilk defa anlattılar: 'Hepimiz beyaz ışık gördük'Korkunç gecede yaşananları ilk defa anlattılar: 'Hepimiz beyaz ışık gördük'
LEGO yapım setleri indirime girdi! Sevdiklerinize en güzel hediye...LEGO yapım setleri indirime girdi! Sevdiklerinize en güzel hediye...
Kuyumcuya giren 3 kadın, 1 milyon TL'lik altın çaldı! O anlar kameradaKuyumcuya giren 3 kadın, 1 milyon TL'lik altın çaldı! O anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Nevşin Mengü Küfür
En Çok Okunan Haberler
Esnaf anlaştı, fiyatlar yarı yarıya indi! Sıranın sonu görünmedi! 550 yerine 365 lira...

Esnaf anlaştı, fiyatlar yarı yarıya indi! Sıranın sonu görünmedi! 550 yerine 365 lira...

Herkes 'İstanbul depremi'nden korkarken Prof. Gökçeoğlu başka 5 ile dikkat çekti: Tamamı ciddi şekilde etkilenir

Herkes 'İstanbul depremi'nden korkarken Prof. Gökçeoğlu başka 5 ile dikkat çekti: Tamamı ciddi şekilde etkilenir

Yeniden Refah'tan ezber bozan 'CHP' çıkışı

Yeniden Refah'tan ezber bozan 'CHP' çıkışı

İkili arasındaki yakınlıkla ilgili bomba yorum!

İkili arasındaki yakınlıkla ilgili bomba yorum!

Atatürk büstüne alçak saldırı! "Siz puta mı tapıyorsunuz" diyerek baltayla vurdu

Atatürk büstüne alçak saldırı! "Siz puta mı tapıyorsunuz" diyerek baltayla vurdu

Netflix dizisi değil gerçek! Çete lideri 'Barbekü' ülkeyi ele geçirdi

Netflix dizisi değil gerçek! Çete lideri 'Barbekü' ülkeyi ele geçirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.