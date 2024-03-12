Nevşin Mengü'yü çileden çıkaran yorum! Ağzını çok fena bozdu: Ben sizin vicdanınıza...

Sosyal medyada yaklaşık 2.8 milyon takipçisi bulunan gazeteci Nevşin Mengü bir yoruma çok sinirlendi. Tepkisini küfürle gösteren Mengü sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir anda gündem oldu.

Bir Twitter hesabı Rusya savaşında bir kolu ve 2 ayağını kaybeden Ukraynalı bir askerin fotoğrafını yayınladı. Kullanıcılardan biri bu fotoğrafı alıntılayarak, "Ulan zigon sehba gibi olmuşsun, hala hareketlere bak ya" yorumunda bulundu.

Bu paylaşıma çok sayıda tepki gelirken en serti Nevşi Mengü'den geldi. Kullanıcının ekran görüntüsünü paylaşan Mengü, "Ben sizin vicdanınıza... s…yım. Utanmaz arlanmazlar" ifadelerini kullandı.

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Mengü'nün paylaşımının altına ise hem destek hem eleştiri yorumları geldi.







