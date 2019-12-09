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NEVÜ, Dünya Helal Zirve’sinde dünya şampiyonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:16 | Son Güncelleme

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen “7.

NEVÜ, Dünya Helal Zirve’sinde dünya şampiyonu oldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen “7. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo ve 5. Dünya Helal Zirvesi”nden altın madalya ve dünya şampiyonluğuyla döndü.
"7. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo" ve "5. Dünya Helal Zirvesi", İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) iş birliğinde ve Discover Events organizasyonuyla 28 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Bu yıl 40 bine yakın ziyaretçisi ile 75’ten fazla ülkeden delegasyon katılımı gerçekleştirilen “7. İİT Helal Fuarı ve 5. Dünya Helal Zirvesi”nde, 50 ülke de ürünleriyle ve stantlarıyla yerini aldı. Ayrıca bu yıl 20 ülkeden 600 aşçının katılımıyla “Uluslararası Aşçılar Kupası”nın da gerçekleştiği etkinlikte, farklı kategorilerde ödüller dağıtıldı. 7 bölgeden 40 ilin mutfağının da tanıtıldığı Dünya Helal Zirvesi Uluslararası Aşçılar Şampiyonası kapsamında, helal gıda standartlarından oluşan lezzetli yemekler yapıldı ve yöresel yemekler tanıtıldı.
“Altın Madalya Alarak Dünya Şampiyonu Oldular”
“Dünya Helal Zirvesi Uluslararası Aşçılar Şampiyonası”na Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Emrah Keskin koordinatörlüğünde Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm öğrencileri Yaşar Mete, Sezer Şallı ve Kemal Yürük katılarak temsil etti.
Dünya şampiyonasında NEVÜ öğrencileri, ekip kategorisinde klasman birincisi olarak 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak dünya şampiyonu oldular.

NEVÜ, Dünya Helal Zirve’sinde dünya şampiyonu oldu

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