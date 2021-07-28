HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. New York eyaleti çalışanlarına aşı ve test zorunlu hale getirildi

New York eyaleti çalışanlarına aşı ve test zorunlu hale getirildi

28.07.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New York eyaletinde çalışanlara, 6 Eylül’e kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaları ya da her hafta test yaptırmaları zorunluluğu getirildi.

New York eyaleti çalışanlarına aşı ve test zorunlu hale getirildi

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı duyuruda, eyalet genelindeki yaklaşık 250 bin çalışana, Kovid-19 vakalarında görülen artışları önlemek için aşı veya haftalık test zorunluluğunu getirmeye mecbur olduklarını belirtti.

"BAŞKA SEÇENEK YOK"

Cuomo, devlet hastanelerindeki sağlık çalışanlarının ise aşı olma dışında başka seçeneği bulunmadığını kaydederek, öte yandan özel sektördeki işverenlere çalışanlarını ve de müşterilerini aşılamaya teşvik etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Son Dakika: 28 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 28 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da 26 Temmuz’da yaptığı açıklamada, şehirdeki öğretmenler ve polisler da dahil belediyeye bağlı 340 bin çalışana 13 Eylül'e kadar aşılanmaları, aşılanmayanlar için her hafta test yaptırmaları şartı getirdiklerini duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın da ülke genelinde federal hükümete bağlı çalışanlara yönelik benzeri bir uygulama üzerinde çalıştığı ve söz konusu planı bugün açıklayabileceği kaydediliyor. (AA)

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan kısıtlama ve aşı açıklamasıBilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan kısıtlama ve aşı açıklaması


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Hastalığını öğrenen şaşkına döndü! İngiltere'de bulamadığı şifayı Türkiye'de bulduHastalığını öğrenen şaşkına döndü! İngiltere'de bulamadığı şifayı Türkiye'de buldu
İsrail askerinin vurduğu çocuk kurtarılamadıİsrail askerinin vurduğu çocuk kurtarılamadı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahreden görüntüler! "Cehennemi yaşadık"

Kahreden görüntüler! "Cehennemi yaşadık"

28 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

28 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Kıvanç Tatlıtuğ dünyaya açıldı! Netflix’in çok izlenen dizisinde

Kıvanç Tatlıtuğ dünyaya açıldı! Netflix’in çok izlenen dizisinde

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan kısıtlama ve aşı açıklaması

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan kısıtlama ve aşı açıklaması

Antalya Manavgat'ta orman yangını! Müdahale saatlerdir sürüyor

Antalya Manavgat'ta orman yangını! Müdahale saatlerdir sürüyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.