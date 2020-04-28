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New York'ta koronavirüs hastalarıyla ilgilenen acil servis doktoru intihar etti

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 19:30 | Son Güncelleme

New York'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi sürecinde görev alan bir acil servis doktoru yaşamına son verdi.

New York'ta koronavirüs hastalarıyla ilgilenen acil servis doktoru intihar etti

Manhattan'da bulunan New York-Presbiteryen Allen Hastanesinin acil servis direktörü doktor Lorna Breen'in, ailesiyle kaldığı Virginia'nın Charlottesville şehrinde intihar ettiği bildirildi.

"YAPMAYA ÇALIŞTIĞI İŞİ ONU ÖLDÜRDÜ"

Doktor Breen'in babası Philip C. Breen, New York Times'a yaptığı açıklamada, kızının Kovid-19'a yakalandığını, iyileştikten sonra yeniden çalışmaya başladığını belirterek, "Yapmaya çalıştığı işi onu öldürdü. Gerçekten cephede en ön saftaydı." ifadesini kullandı.

Baba Breen, dinlenmesi için Charlottesville'ye getirdiği kızının, en son görüşmelerinde kendisine bazı şeylerin yanlış olduğunu söylediğini aktardı. Baba Breen, kızının, Kovid-19 hastalarının ambulanslardan çıkarılmadan öldüklerini anlattığını belirtti.

"KAHRAMAN OLARAK ANILMALI"

49 yaşındaki kızının akıl sağlığının yerinde olduğunu bildiren Breen, "Kahraman olarak anılmalı, çünkü öyleydi. O salgında ölen herkes gibi biri." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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