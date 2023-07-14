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New York'taki seri katil yakalandı! Çok sayıda kişiyi öldürüp Long Island'daki plaja gömmüş

14.07.2023 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin New York kentine bağlı Long Island'da çok sayıda cinayet işleyen ve kurbanlarını aynı plaja gömen seri katil yakalandı. Mesleği mimarlık olan 59 yaşındaki seri katil Rex Heuermann'ın evini ve yakınındaki küçük gölü çok sayıda FBI ekibi ve yerel polis didik didik arıyor. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi alırken,

New York'taki seri katil yakalandı! Çok sayıda kişiyi öldürüp Long Island'daki plaja gömmüş

ABD’nin New York kentine bağlı Long Island'da 1996 ile 2010 yılları arasında bir seri katil çok sayıda cinayet işlemiş ve cesetleri aynı plaja gömmüştü. Bölgede bulunan cesetler ve delillere rağmen yıllardır seri katile dair bir iz bulunamamıştı. FBI ve polisin çalışmasıyla bir dizi cinayeti işlediği şüphesiyle bir kişi tutuklandı.

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GÖL VE EVİ DİDİK DİDİK ARANIYOR

Eyalet polisi, yerel şerifler, Suffolk İlçe Bölge Savcılığı ve FBI'ın bile dahil olduğu gelişmede ekipler an itibariyle Rex'in evini ve yakınındaki küçük gölü didik didik arıyor. Evde ve gölde ne bulunduğuna dair henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.

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MESLEĞİ MİMARLIK

59 yaşındaki Rex Heuermann isimli kişi tutuklandı ve önümüzdeki saatlerde mahkemeye çıkartılacağı bildirildi. Long Island'da doğup büyüdüğü belirlenen Rex, 1987'den beri Manhattan'da çalıştığını ifade etti.

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Komiser Rodney Harrison, şüphelinin tutuklanmasının ardından Suffolk İlçe Yöneticisi ile basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Polis tarafından yapılan açıklamada ise Rex'in tecrübeli bir mimar olduğu aktarıldı.

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PLAJA GÖMÜLMÜŞ KADIN CESETLERİ BULUNMUŞTU

Korkunç cinayetler, Long Island’da 2010’un aralık ayında yaklaşık yedi ay önce kaybolduğu bildirilen Shannan Gilbert isimli kişinin aranması sırasında ortaya çıkmıştı.

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Bölgede özel eğitimli arama köpeğiyle çalışma yapan bir polis memuru, 50 metre aralıklarla gömülmüş 4 kadın cesedi buldu.

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Cesetler, “Gilgo Dörtlüsü” olarak adlandırıldı .Tam 1 sene sonra plajda 6 ceset daha bulundu. Yeni bulunan cesetlerle birlikte soruşturma daha da derinleşti.

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Anahtar Kelimeler:
New York seri katil

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