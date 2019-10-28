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New York'ta 5 ayrı merkeze bomba tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 01:22 | Son Güncelleme

New York'ta, 5 ayrı itfaiye ve acil tıbbi müdahale merkezine bomba tehdidinde bulunulduğu belirtildi

NEW YORK (AA) – ABD'nin New York şehrinde, itfaiye ve acil tıbbi müdahale merkezlerine bomba tehditinde bulunuldu.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Manhattan bölgesinde bulunan 5 ayrı itfaiye ve acil tıbbi müdahale merkezine bomba tehdidinde bulunulduğu bildirildi.

Pazar günü 15.30 sularında yapıldığı belirtilen tehditler üzerine polisin kısa süreliğine ilgili binaları boşalttığı kaydedildi.

İtfaiye Teşkilatı sözcüsü James Long, "İlgili merkezlere yapılan tehditler incelendi, bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı, olayda her hangi bir yaralanma yok." diye konuştu.

NYPD sözcülüğünden yapılan açıklamada da tehditlerle ilgili incelemelerin sürdürüldüğü kaydedildi.

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bomba tehditi İtfaiye Teşkilatı New York New York Polis Teşkilatı (NYPD)

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