HABER

New York'ta başörtülü kadına İslamofobik saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 21:54 | Son Güncelleme

Brooklyn'de yaşayan Umber Nisar adlı kadın, cumartesi sokakta yürürken bir erkeğin İslamofobik saldırısının hedefi oldu - New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: - "Bu sadece Müslümanlara yönelik değil, tüm New Yorklulara karşı bir saldırı ve iğrenç bir nefret eylemidir"

ABD'nin New York kentinde başörtülü bir kadın, sokakta yürürken bir erkeğin İslamofobik şiddetine maruz kaldı.

New York'un Brooklyn bölgesinde yaşayan Umber Nisar adlı kadın, polis yetkilileriyle düzenlenen basın toplantısında, cumartesi sokakta yürürken bir erkeğin kendisine çelme takarak düşürmeye çalıştığını, düşmemesi üzerine, şüphelinin bacağını tekmelediğini belirtti.

Nasir, "Ortada, nefret suçundan başka bir neden göremiyorum. Kıyafetim ve başörtüm nedeniyle bana saldırdı." ifadesini kullandı.

Olayın yaşandığı mahalleden hiç böyle bir şey beklemediğini belirten Nasir, olayı görenlerin de kendisine yardıma gelmediğini söyledi.

Olay güvenlik kameralarınca kaydedildi. Saldırgan olayın ardından hızla uzaklaştı.

New York Polis Departmanı (NYPD) yetkilileri, NYPD Nefret Suçu Görev Gücü'nün olayı araştırdığını belirtti.

- Belediye Başkanından sert tepki

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ilgili haberi Twitter hesabından paylaşarak olaya sert tepki gösterdi.

"Bu sadece Müslümanlara yönelik değil, tüm New Yorklulara karşı bir saldırı ve iğrenç bir nefret eylemidir." değerlendirmesinde bulunan Blasio, benzeri nefret suçuyla karşılaşanlara anında NYPD'yi bilgilendirme çağrısı yaptı.

PARTNERSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyetiSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyeti
Amasya'da korkutan deprem!Amasya'da korkutan deprem!
THY'nin engelleri aşarak zirveye ulaşanların hikayesini anlatan reklam filmi yayındaTHY'nin engelleri aşarak zirveye ulaşanların hikayesini anlatan reklam filmi yayında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İslamofobik saldırı New York Nisar

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Herkes balkonda güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Herkes balkonda güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Amasya'da korkutan deprem!

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

Balkonda ölen adamı komşusu fark etti

Herkes balkonda güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.