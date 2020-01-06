New York'ta mahkemeye çıkan ünlü yapımcı Weinstein, Los Angeles'ta da iki ayrı cinsel saldırı ile ilgili suçlandı

Ünlü yapımcı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla New York'ta mahkemeye çıktığı gün, Los Angeles'taki bir mahkemede de iki ayrı cinsel saldırı ile ilgili suçlamaya maruz kaldı.

Bu suçlamaların 2013'te iki kadına yönelik cinsel saldırı iddialarıyla ilgili olduğu ve suçlu bulunması halinde 28 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

Weinstein bugün ayrıca New York'ta da tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıktı.

80'den fazla kadın tarafından suçlanan Weinstein, ancak sadece ikisiyle ilgili suçlamalarla ilgili olarak yargılanacak.

Weinstein, "çok fazla acıya neden olduğunu" kabul etmiş, ancak tüm ilişkilerinin karşılıklı rızaya dayalı olduğunu söylemişti.

Weinstein ile ilgili iddialar, cinsel tacize karşı #MeToo hareketinin çıkışına katkıda bulunmuştu.

Bir zamanlar Hollywood'un en güçlü prodüktörlerinden biri olan Weinstein, tecavüz ve cinsel saldırı da dahil olmak üzere beş suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Bu suçlamalardan hüküm giymesi halinde ömür boyu hapis cezası alabileceği belirtiliyor.