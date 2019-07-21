New York'ta Osmanlı mahallesi turu

ABD’nin New York şehrinde, 19 yüzyılda Osmanlı devleti topraklarından ABD’ye göç etmiş etnik grupların yaşadıkları mahalleyi anlatan tarihi bir tur gerçekleştirildi.

“Osmanlı New York Yürüyüşü” adı altında düzenlenen tur, eski ismi ile Küçük Suriye (Little Syria) olarak bilinen Manhattan’ın finans bölgesi Wall Street yakınlarında yapıldı.

Tur öncesi Bowling Green Park’ta, Türk Amerikan toplumu temsilcisi İbrahim Kurtuluş’un girişimiyle göndere Türk bayrağı çekildi.

- “Amerika’daki Türklerin tarihi hakkında çalışma yapılmamış”

Turu organize eden George Mason Üniversitesi misafir öğretim üyesi tarihçi Dr. Işıl Acehan, 15 yıldır Amerika’ya göç eden Türkler üzerinde çalıştığını belirterek, “Buraya göç eden Yunanlılar, Rumlar, Ermeniler hakkında pek çok çalışma olmasına rağmen, maalesef Türkler hakkında fazla bilgi yok.” dedi.

Acehan, Osmanlı Devleti'nden ilk olarak 1890’larda Ermenilerin Amerika’ya gelmeye başladığını vurgulayarak, 1910 yılında ekonomik nedenlerden dolayı Anadolu’dan Türklerin de içinde bulunduğu göçlerde artış yaşandığını kaydetti.