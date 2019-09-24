HABER

New York’ta, Sisi karşıtı gösterilerde gergin anlar yaşandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 21:49 | Son Güncelleme

ABD’nin New York kentinde sabahın erken saatlerinde Dag Hammarskjold Parkı’nda başlayan Sisi karşıtı gösterilerde zaman zaman gergin anlar yaşandı.ABD’nin New York kentinde bulunan Dag Hammarskjold Parkı’nda Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi’nin destekçilerinin düzenledikleri gösteride darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Sisi protesto edildi.

ABD’nin New York kentinde sabahın erken saatlerinde Dag Hammarskjold Parkı’nda başlayan Sisi karşıtı gösterilerde zaman zaman gergin anlar yaşandı.

ABD’nin New York kentinde bulunan Dag Hammarskjold Parkı’nda Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi’nin destekçilerinin düzenledikleri gösteride darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Sisi protesto edildi. Hem Mursi yanlıları hem de Sisi yanlıları sabahın erken saatlerinden itibaren Dag Hammarskjold Parkı’nda protesto gösterileri için ayrı gruplar halinde bir araya geldi. New York polisi, Amerikan bayraklı Sisi yanlılarının bulunduğu alanda güvenlik önlemleri aldı. Abdulfettah El Sisi, yanlıları ile Mursi yanlılarının gösterisinde güvenlik önlemleri arttırılırken, iki tarafın göstericileri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ’casusluk’ iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması esnasında 67 yaşında hayatını kaybetti. 2012 yılında halk oylamasıyla göreve gelen Mursi, darbeyle iktidardan indirildiği 2013’ten bu yana tutuklu bulunuyordu. Mısırlı yetkililer, Mursi’nin kalp krizi sonucu öldüğünü açıklamışlardı.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Otomobil refüje çarptı: 8 yaralıOtomobil refüje çarptı: 8 yaralı
Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralıKafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

İşte Beşiktaş'ın ilk başkan adayı!

İşte Beşiktaş'ın ilk başkan adayı!

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.