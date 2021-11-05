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New York'un yeni belediye başkanı Adams, ilk üç maaşını bitcoin ile alacak: "New York kripto paraların merkezi olacak"

05.11.2021 04:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York'un bu hafta düzenlenen seçimlerde yeni belediye başkanı seçilen Eric Adams, ilk üç maaşını bitcoin ile alacağını açıkladı. Adams, Twitter'dan yaptığı açıklamada New York'un kripto para endüstrisinin ve hızla büyüyen diğer yenilikçi sektörlerin merkezi olacağını aktardı.

New York'un yeni belediye başkanı Adams, ilk üç maaşını bitcoin ile alacak: "New York kripto paraların merkezi olacak"

New York'un bu hafta düzenlenen seçimlerde yeni belediye başkanı seçilen Eric Adams, ilk üç maaşını bitcoin ile alacağını açıkladı.

Demokratlar'ın adayı iken oyların yarısından fazlasını alarak belediye başkanı seçilen Adams, görevine ocak ayında başlıyor.

Adams, Twitter'dan yaptığı açıklamada New York'un kripto para endüstrisinin ve hızla büyüyen diğer yenilikçi sektörlerin merkezi olacağını aktardı.

Adams, Bloomberg'in radyo programında yaptığı açıklamada Miami'de olduğu gibi New York'ta da şehre ait bir kripto para ortaya çıkarmak istediğini söyledi.

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, şehre ait bir kripto para yaratarak bu açıdan adım atan ilk siyasetçi olmuştu.

New York'un ekonomik kalkınma birimi 2019 yılında Manhattan'da bir blok zincir merkezi kurdu; ancak Bloomberg'in haberine göre bu merkezin internet sitesi çalışmıyor, merkez de telefonlara dönmüyor.

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez de bundan sonraki maaşının yüzde 100'ünü bitcoin ile alacağını açıklamıştı.

Ancak bu aşamada Suarez maaşını belediyeden bitcoin şeklinde almayacak, dolarla aldığı maaşın bir ödeme sistemi üzerinden bitcoin'e dönüşürek hesabına geçmesini sağlayacak.

Suarez, Bloomberg'e mail ile yaptığı açıklamada Adams ile iyi bir arkadaş olduklarını ve bu arkadaşça rekabetten ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Adams'ın Amerikan şehirlerini kripto parada öncü konuma yerleştirmekte ve finansal sistemi demokratikleştirmekte kendisine katıldığı için sevindiğini aktardı.

Adams ve Suarez'in bu adımı bitcoinin bir para birimi olarak kullanılmasının önünü açacak mı henüz bilinmiyor.

Oyların yüzde 67'sini alarak bu hafta seçilen Adams, New York tarihinin ikinci siyah belediye başkanı olarak görev yapacak.

61 yaşındaki Adams, kamu güvenliğini kampanyasının merkezine koymuştu.

1984 yılında polis memuru olarak göreve başlayan Adams, başkomiser olarak 2006'da mesleğini bıraktıktan sonra siyasete atıldı.

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