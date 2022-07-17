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Neye uğradıklarını şaşırdılar! Motosikletli saldırgan 2 kişiye kurşun yağdırdı

17.07.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta motosikletiyle gelen kişi cadde üzerinde bekleyen 2 kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle kurşun yağdırdı. Neye uğradığını şaşıran 2 kişinin kurşunlardan kaçmaya dahi fırsatı olmadı. Kanlar içinde yere yığılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Neye uğradıklarını şaşırdılar! Motosikletli saldırgan 2 kişiye kurşun yağdırdı

Esenyurt Ispartakule Caddesi’nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, motosikletli bir şüpheli caddeye geldi. Daha sonra belinden tabancasını çıkaran şüpheli cadde üzerinde bekleyen 2 kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle kurşun yağdırmaya başladı.

MOTOSİKLETİNE BİNEREK KAÇTI

Neye uğradığını şaşıran 2 kişi kaçmaya dahi fırsat bulamadı. Yaklaşık 6 el silah sıkan şüpheli daha sonra motosikletine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı.

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Silah sesiyle caddeye dökülen vatandaşlar yerde yatan yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.

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Olay yeri inceleme ekipleri saldırı yerinde çalışmalarını tamamlarken, asayiş ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt silahlı saldırı
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