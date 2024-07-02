Neyi ne zaman içmelisiniz? Limonlu su, maden suyu, Türk kahvesi...

Günlük yaşamınızda hangi içeceği ne zaman tercih ettiğiniz, sağlığınız ve performansınız üzerinde düşündüğünüzden daha fazla etkiye sahiptir. Limonlu suyla güne taze başlayabilir, maden suyuyla sindirimi destekleyebilir ve Türk kahvesiyle öğleden sonra enerjinizi yükseltebilirsiniz.

NEYİ NE ZAMAN İÇMELİSİNİZ?

Limonlu su uyanınca içilmelidir. Bu sayede gününüze sağlıklı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olabilir. Limonlu su vücudunuzu hidrat eder, sindirim sistemini uyandırır ve metabolizma hızını artırır.

Aç karnına içilen yeşil çay, mide rahatsızlığına sebep olabilir. Bu nedenle yeşil çay kahvaltıdan sonra içilmelidir.

Mineral deposu maden suyunun öğle yemeğinde içilmesi tavsiye ediliyor.

Türk kahvesinin öğleden sonra içilmesi sağlık açısından daha uygundur.

Probiyotik zengini kefirin akşam yemeğinde içilmesi tavsiye edilmektedir.

Sakinleştirici, stres ve kaygıyı azaltıcı gibi özelliklere sahip olan papatya çayı uymadan önce içildiğinde en iyi şekilde etki göstermektedir.







