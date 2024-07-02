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    4. Neyi ne zaman içmelisiniz? Limonlu su, maden suyu, Türk kahvesi...

    Neyi ne zaman içmelisiniz? Limonlu su, maden suyu, Türk kahvesi...

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    02.07.2024 14:24
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    Hangi içeceği ne zaman tükettiğiniz, hem sağlık hem de günlük enerji seviyeleriniz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Limonlu su, maden suyu, Türk kahvesi gibi içecekler, farklı zamanlarda tüketildiğinde vücudunuzun ihtiyaçlarına yanıt verecektir.

    Neyi ne zaman içmelisiniz? Limonlu su, maden suyu, Türk kahvesi...

    Günlük yaşamınızda hangi içeceği ne zaman tercih ettiğiniz, sağlığınız ve performansınız üzerinde düşündüğünüzden daha fazla etkiye sahiptir. Limonlu suyla güne taze başlayabilir, maden suyuyla sindirimi destekleyebilir ve Türk kahvesiyle öğleden sonra enerjinizi yükseltebilirsiniz.

    NEYİ NE ZAMAN İÇMELİSİNİZ?

    LİMONLU SU 2

    Limonlu su uyanınca içilmelidir. Bu sayede gününüze sağlıklı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olabilir. Limonlu su vücudunuzu hidrat eder, sindirim sistemini uyandırır ve metabolizma hızını artırır.

    yeşil çay

    Aç karnına içilen yeşil çay, mide rahatsızlığına sebep olabilir. Bu nedenle yeşil çay kahvaltıdan sonra içilmelidir.

    maden suyu içerken bilmeniz gerekenler

    Mineral deposu maden suyunun öğle yemeğinde içilmesi tavsiye ediliyor.

    kahve

    Türk kahvesinin öğleden sonra içilmesi sağlık açısından daha uygundur.

    kefir (2)

    Probiyotik zengini kefirin akşam yemeğinde içilmesi tavsiye edilmektedir.

    papatya çayı

    Sakinleştirici, stres ve kaygıyı azaltıcı gibi özelliklere sahip olan papatya çayı uymadan önce içildiğinde en iyi şekilde etki göstermektedir.


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