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NFC telefonun neresinde? NFC sensörü telefonun arkasında mı?

27.09.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NFC özelliğine sahip bir telefonunuz varsa alışverişlerinizde kredi kartına gerek duymadan telefonunuzu kullanarak kolayca ödeme yapabilirsiniz. NFC kullanımı oldukça basittir. Ancak NFC’yi kullanabilmek için telefonunuzda NFC’nin olup olmadığını öğrenmeniz gerekmektedir. NFC nereden açılır, telefonun neresinde? NFC özelliği nasıl kullanılır? Android ve iPhone NFC özelliğini etkinleştirme adımları nelerdir?

NFC telefonun neresinde? NFC sensörü telefonun arkasında mı?

İçindekiler

  • NFC Telefonun Neresinde?
  • NFC Nereden Açılır?
  • NFC Özelliği Nasıl Kullanılır?

NFC, Bluetooth bağlantısı olmadan ya da çeşitli uygulamaları kullanmadan veri almayı ve paylaşmayı kolaylaştırır. Radyo frekansları aracılığıyla sağlanan bu iletişim sayesinde çok hızlı bir şekilde dosya ve veri paylaşımı yapmak mümkün hale gelir. Telefonunuzda NFC özelliği varsa bu özelliği kullanarak bir ürünün etiketini de okutabilir ve ürünün özellikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Peki NFC sensörü nerede?

NFC Telefonun Neresinde?

Eğer telefonunuzda NFC sensörü veya NFC özelliği varsa cihazınızın sol üst köşesinin altında yer almaktadır. NFC sensörünün aktif olup olmadığını telefonunuzun bildirim ışığı kısmının yanmasından anlayabilirsiniz. Telefonunuza kaydettiğini kartınızla alışveriş yapmak, başka bir cihaza veri aktarıp almak için telefonunuzun sol üst arka köşesini diğer cihaza yaklaştırmanız yeterli olacaktır.

NFC Nereden Açılır?

Bu sorunun yanıtına geçmeden önce telefonunuzda NFC özelliği olup olmadığını kontrol etmeniz daha doğru olacaktır. Bunun için ister internetten marka ve model bilgisi ile araştırma yaparak, ister telefonunuzun ayarlar kısmından bakarak telefonunuzda NFC olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer telefonunuzda NFC varsa ayarlarını tamamladıktan sonra özelliği hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Son zamanlarda üretilen akıllı telefonların neredeyse tamamında NFC teknolojisi vardır. Eski bir telefonunuz varsa uyumluluk kontrolü yaparak telefonunuza NFC özelliği kazandırabileceğiniz ek aygıtlar alabilirsiniz.

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NFC Özelliği Nasıl Kullanılır?

NFC tıpkı Bluetooth gibi radyo dalgalarından faydalanarak iletişimi sağlar. NFC’nin tek farkı cihaz eşleştirmesi ve veri iletimi için izin işlemlerine gerek olmamasıdır. NFC teknolojisini kullanarak veri aktarıp almak ya da alışveriş yapmak için yapmanız gereken tek şey NFC uyumlu bir akıllı cihaz ile verici cihaza dokunmaktır.

NFC özelliğini etkinleştirmek için Android bir telefona sahipseniz yapmanız gereken tek şey “Ayarlar” menüsünden “Diğer” kısmını bulup NFC’yi etkinleştirmek olacaktır. Aynı zamanda “Ayarlar” kısmındaki arama yerine NFC yazarak da cihazınızdaki NFC özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Özelliği etkinleştirdikten sonra akıllı telefonunuzun sol üst kısmında yer alan NFC sensörünü kullanmak için telefonunuzu NFC uyumlu POS cihazına ya da başka bir telefona dokundurarak işlem yapabilirsiniz.

Apple iPhone XS modeli ve sonrasında piyasaya sürülen telefonların hepsinde NFC özelliği vardır ve bu telefonlarda da NFC sensörü sol üst köşede yer almaktadır. Eski model iPhone ya da Android telefonlarda NFC özelliğini kullanmak için üçüncü taraf uygulama indirmeniz, NFC SIM kart satın almanız, NFC anten satın almanız gerekmektedir.

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