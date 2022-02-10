NFT furyası oyunlara da sıçradı, Zynga'dan sürpriz açıklama geldi!

Zynga, GTA (Grand Theft Auto) oyun serisi ile tanınan Rockstar Games'in sahibi bilgisayar oyunu üreticisi Take-Two Interactive tarafından yaklaşık 12.7 milyar dolar karşılığında satın alacağı haberiyle yakın zamanda ses getirmişti. Şimdi Matt Wolf tarafından Zynga'nın NFT planı gözler önüne serildi. Buna göre Zynga'dan NFT tabanlı bir oyun yolda.

ZYNGA'DAN NFT OYUN ADIMI

Axios ile Zynga'nın NFT tabanlı oyun planları hakkında konuşan Matt Wolf, şirketin bu yıl ilk blok zincir ve NFT tabanlı oyununu piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. Ayrıca, Zynga'nın mevcut blok zincir oyun ekibindeki çalışan sayısını da bu yılın sonuna kadar 15'ten 100'e çıkarmayı planladığı aktarıldı.

Wolf, FarmVille gibi halihazırdaki oyunlara NFT'leri hemen eklemenin mantıklı olmadığını kaydederken, gelecek blok zinciri tabanlı oyunların yeni olacağını söyledi.

Yeni oyunların, oyuncuların gangster rolünü üstlendiği ve kendi suç çetelerini oluşturmak için çalıştığı bir sosyal medya oyunu olan Mafia Wars gibi görünmesini bekleyebileceklerini ifade etti.

