HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Niagara değil, Kapuzbaşı şelalesi! Dünyanın en yüksek ikinci şelalesine ziyaretçi akını

Niagara değil, Kapuzbaşı şelalesi! Dünyanın en yüksek ikinci şelalesine ziyaretçi akını

26.08.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan ve yükseklik bakımından Kuzey Amerika'nın doğusundaki ünlü Niagara Şelalesi'nden daha yüksek olan, dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olma özelliğine sahip Kapuzbaşı Şelalesi görenleri kendine hayran bırakıyor.

Niagara değil, Kapuzbaşı şelalesi! Dünyanın en yüksek ikinci şelalesine ziyaretçi akını

İrtifa akışı itibarı ile Uganda’da bulunan Victoria Çağlayanı'nın ardından dünyada ikinci olma özelliği taşıyan ve Kayseri'ye 165 kilometre uzaklıkta bulunan Kapuzbaşı Şelalesi'ne ziyaretçi akını devam ediyor. 5 tane büyük, 2 tane küçük olmak üzere 7 şelalenin bulunduğu bölge, suyun akarken çıkardığı ses ve oluşturduğu serinlikle Kayseri'de yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği mekanlardan bir tanesi. Takım şalelerinin bulunduğu alan ise doğa tutkunları ve fotoğrafçıların da ilgisini görüyor.

Screenshot_5

GÖRENLER HERKESİN GELMESİNİ İSTİYOR

Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, karşılaştıkları manzaradan çok etkilendiklerini ve imkanı olan tüm vatandaşların görmesi gerektiğini söyledi. Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan ve bembeyaz akan Kapuzbaşı Şelaleleri; etrafında bulunan piknik alanları ve trekking parkuru ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Screenshot_7

Afrika değil Tokat! Bu görüntüler belgeselleri aratmadıAfrika değil Tokat! Bu görüntüler belgeselleri aratmadı

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Boğazı'nda bir ilk! 1,5 dakikada geçtiİstanbul Boğazı'nda bir ilk! 1,5 dakikada geçti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden endişelendiren harita! Edirne alarm seviyesindeMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden endişelendiren harita! Edirne alarm seviyesinde
Öfkeli kadın erkek arkadaşına dehşeti yaşattı!Öfkeli kadın erkek arkadaşına dehşeti yaşattı!
Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Yabancı madde" tespit edildi! 1.63 milyon doz aşının kullanımını durdurdular

"Yabancı madde" tespit edildi! 1.63 milyon doz aşının kullanımını durdurdular

Komşusuna cinsel organını gösterdi! İğrenç anlar kamerada

Komşusuna cinsel organını gösterdi! İğrenç anlar kamerada

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı yeni imajıyla şaşırttı!

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı yeni imajıyla şaşırttı!

900 gün sürecek tadilat! Trafiğe kapatılacak mı?

900 gün sürecek tadilat! Trafiğe kapatılacak mı?

İlk asker kafilesi Kabil'den döndü

İlk asker kafilesi Kabil'den döndü

Antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor

Antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.