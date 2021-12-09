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  4. Niagara Şelalesi'nde nefes kesen operasyon! Dondurucu suda kahreden son

Niagara Şelalesi'nde nefes kesen operasyon! Dondurucu suda kahreden son

09.12.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Sahil Güvenlik helikopteri mürettebatı, Niagara Şelalesi'ne düşen bir arabanın suya battığı haberini alınca nefes kesen kurtarma operasyonuna imza attı. Havada asılı duran bir helikopterle suya sarkıtılan dalgıç, araç içinde sıkışan kişiyi canlı kurtarma ümidiyle gitse de 60'lı yaşlarında olduğu belirtilen kadının öldüğü belirlendi.

Niagara Şelalesi'nde nefes kesen operasyon! Dondurucu suda kahreden son

ABD Sahil Güvenlik dalgıcı, Niagara Şelalesi'nde bir arabanın suya battığı soğuk akıntıya göğüs gerdi, ancak içeride sıkışan kişiyi kurtarmak için çok geç olduğunu fark etti.

New York eyalet parkı polisinden yetkililer, dalgıcın havada asılı duran bir helikopterden indirildiğini, araca tırmandığını ve 60'lı yaşlarında bir kadın olan yalnız yolcunun cesedini çıkardığını söyledi.

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NASIL DÜŞTÜĞÜ NETLİK KAZANMADI

Otomobilin Niagara Nehri'ne nasıl girdiği henüz netlik kazanmazken görgü tanıkları, aracı daha önce yaya köprüsünün yakınında yüzerken gördüğünü bildirdi. Kar yağışı nedeniyle bölgedeki yollar kaygan olduğu ifade edildi.

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Görüntülerde arabanın neredeyse tamamen suya battığı, sadece çatısının bir kısmı ve bagaj kapağı görülebiliyordu.

Yetkililer, kadının bölgede yaşadığını söyledi. Adı ise henüz açıklanmadı.

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''TRAJİK CAN KAYBINDAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ''

Polisi yetkilisi Christopher Rola bir basın toplantısında “Sahil Güvenlik tarafından inanılmaz bir işti” dedi.

New York valisi Kathy Hochul da, "trajik can kaybından dolayı üzüldüğünü" tweetlerken, acil durum ekiplerinin "hızlı ve kahramanca eylemlerini" övdü.


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