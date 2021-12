Niagara Şelalesi'nde nefes kesen operasyon! Dondurucu suda kahreden son

ABD Sahil Güvenlik dalgıcı, Niagara Şelalesi'nde bir arabanın suya battığı soğuk akıntıya göğüs gerdi, ancak içeride sıkışan kişiyi kurtarmak için çok geç olduğunu fark etti.

New York eyalet parkı polisinden yetkililer, dalgıcın havada asılı duran bir helikopterden indirildiğini, araca tırmandığını ve 60'lı yaşlarında bir kadın olan yalnız yolcunun cesedini çıkardığını söyledi.

Otomobilin Niagara Nehri'ne nasıl girdiği henüz netlik kazanmazken görgü tanıkları, aracı daha önce yaya köprüsünün yakınında yüzerken gördüğünü bildirdi. Kar yağışı nedeniyle bölgedeki yollar kaygan olduğu ifade edildi.

Görüntülerde arabanın neredeyse tamamen suya battığı, sadece çatısının bir kısmı ve bagaj kapağı görülebiliyordu.

Yetkililer, kadının bölgede yaşadığını söyledi. Adı ise henüz açıklanmadı.

Polisi yetkilisi Christopher Rola bir basın toplantısında “Sahil Güvenlik tarafından inanılmaz bir işti” dedi.

New York valisi Kathy Hochul da, "trajik can kaybından dolayı üzüldüğünü" tweetlerken, acil durum ekiplerinin "hızlı ve kahramanca eylemlerini" övdü.

Saddened by the tragic loss of life at the Niagara River today. Thank you @nystateparks, @NYSPolice, @USCG, New York State Fire, Niagara County, & AMR Ambulance for your swift and heroic actions, and to @NYPAenergy for lowering river levels to assist first responders.