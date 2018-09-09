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Nida Tunus Partisinden sekiz milletvekili istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 23:10 | Son Güncelleme

Tunus'un parlamentodaki en büyük ikinci partisi Nida Tunus'tan 8 milletvekili, istifa ederek yeni oluşum Ulusal Koalisyon'a geçtiğini açıkladı

TUNUS (AA) - Tunus meclisinde ekim ayında başlayacak yeni çalışma dönemi öncesinde parlamentodaki ittifaklar ve meclis aritmetiğindeki değişiklikler devam ediyor.

Parlamentonun en büyük ikinci partisi Nida Tunus'tan 8 milletvekili, yaptıkları yazılı açıklamada, "Genel Başkan Hafız Kaid es-Sibsi'nin parti yönetimindeki çarpıklığını" gerekçe göstererek partiden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa eden vekiller, ülkenin yüksek çıkarlarını gözetme kaygısıyla, mecliste yakın zamanda kurulan Ulusal Koalisyon isimli oluşuma katıldıklarını açıklayarak, iktidardaki ulusal uzlaşı hükümetini destekleyeceklerini belirtti.

Söz konusu istifanın ardından Başbakan Yusuf Şahid'e yakınlığı ile tanınan yeni oluşum Ulusal Koalisyon'un meclisteki sandalye sayısı 41'e yükselerek parlamentoda üçüncü sıraya geldi. Nida Tunus'un toplam vekil sayısı ise 48'e geriledi ancak mecliste ikinci parti konumunu korudu. Tunus meclisinde, 217 sandalyede 69 milletvekili ile temsil edilen Nahda ise birinci sırada yer alıyor.

- Nida Tunus'tan Başbakana suçlama

Nida Tunus Partisi ise istifa eden milletvekillerine ilişkin Başbakan Yusuf Şahid'i işaret ederek, "ülkenin sorunlarına odaklanmaktansa partileri ve parlamento gruplarını bölmekle" suçladı.

Partiden yapılan açıklamada, Şahid'in, Nida Tunus vekillerini başbakanlık konuk evinde ağırlayarak kendilerine partiden ayrılmalarını teklif ettiği iddiası paylaşıldı. Açıklamada, "Ulusal uzlaşı hükümetine liderlik etmesi beklenen Başbakanın, parti saflarını bölmek, kişisel hesaplarını görmek için çalışması demokratik normlara aykırı oldu" eleştirisi yapıldı.

Tunus siyasetinde yakın zamanda kurulan Ulusal Koalisyon isimli parlamento grubu, yerel basın ve uzmanlar tarafından Başbakan Şahid'in grubu şeklinde değerlendirilmişti. Ancak Ulusal Koalisyon'un Sözcüsü Mustafa bin Ahmed, koalisyonun Şahid ile ilişkili olduğunu reddetmişti.

- Parti içindeki gerilim

Nida Tunus Partisinin lideri ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi ile aynı partiden Başbakan Yusuf Şahid arasındaki çekişme, hem parti içinde hem de ülke siyasetinde tıkanıklığa yol açarak krize neden olmuştu. İki kutup arasındaki gerilim zaman zaman karşılıklı demeç ve suçlamalarla tırmanıyor.

Mayıs ayında Nida Tunus'un lideri Hafız Kaid es-Sibsi, mevcut hükümeti "ulusal uzlaşı değil milli bir kriz hükümeti" olmakla suçlamış ve istifasını talep etmişti. Başbakan Şahid ise "Hafız Kaid es-Sibsi ve çevresindekileri NidaTunus Partisini bitirmek ve ülkeyi krize sürüklemekle" itham etmişti.

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Hafız Kaid es-Sibsi Nida Tunus Tunus Ulusal Koalisyon Yusuf Şahid

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