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Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 18:13 | Son Güncelleme

Niğde'de, kız kardeşinin sokak düğününde vurularak, can veren Hasan Koyun'un (30) başına, erkek kardeşi Ramazan'ın (28) tabancasından çıkan maganda kurşununun isabet ettiği belirlendi. Silahla yakalanan Ramazan Koyun, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

31 Ağustos gecesi, Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi'nde sokak düğünü sırasında, tabancayla havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonrası silahtan çıkan kurşun, gelinin ağabeyi Hasan Koyun'un başına isabet etti.

MAGANDA KURŞUNU CANINI ALDI

Ağır yaralanan 2 çocuk babası Hasan Koyun, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Koyun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 9 kişiyi gözaltına aldı.

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KURŞUN KARDEŞİNİN TABANCASINDAN ÇIKMIŞ

Ekipler, yaptıkları çalışmada, tabancayı kullanan kişinin Hasan Koyun'un erkek kardeşi Ramazan Koyun olduğunu saptadı.

Suç aleti silahla birlikte yakalanan Ramazan Koyun, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye gönderildi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Düğünlerde silah sıkan gerizekalılara ibret olsun.
Bireysel silahlanma Türkiye gibi cahillerin bol olduğu bir ülke için çok tehlikeli. Silaha karşıyım. Ama hadi kurşun atacaksın. Bre gafil bre yeteneksiz öküz. Sağa sola bir bak. Tam kaldır kolunu hava boşluğuna at. Kardeş katili oldun. Yeğenlerini babasız yengeniz dul bıraktın.. Değdi mi?
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