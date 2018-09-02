Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

31 Ağustos gecesi, Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi'nde sokak düğünü sırasında, tabancayla havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonrası silahtan çıkan kurşun, gelinin ağabeyi Hasan Koyun'un başına isabet etti.

MAGANDA KURŞUNU CANINI ALDI

Ağır yaralanan 2 çocuk babası Hasan Koyun, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Koyun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 9 kişiyi gözaltına aldı.

KURŞUN KARDEŞİNİN TABANCASINDAN ÇIKMIŞ

Ekipler, yaptıkları çalışmada, tabancayı kullanan kişinin Hasan Koyun'un erkek kardeşi Ramazan Koyun olduğunu saptadı.

Suç aleti silahla birlikte yakalanan Ramazan Koyun, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye gönderildi.



