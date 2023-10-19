Niğde’de feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Niğde-Kayseri karayolunda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan H.K. idaresindeki 55 ABF 684 plakalı minibüs, Ovacık köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ile birlikte, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü H.K. ile araçta bulunan M.T, F.K, S.D, E.Ö, H.S, R.K, A.K, Z.Ü, S.D, S.T, B.A, H.B, B.D, N.A. yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Niğde-Kayseri karayolunda kaza nedeniyle trafik bir süre tek yönlü olarak sağlandı.

(İHA)







