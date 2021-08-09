Niğde'de korkutan anlar! Kız çocuğu ölümden kıl payı kurtuldu

Niğde-Adana E-90 kara yolu Şekerpınarı mevkisinde bir kız çocuğu, yolun karşısına geçmeye çalışırken annesinin yanından ayrılarak birden yola fırladı.
Önüne çıkan çocuğu son anda fark eden TIR'ın sürücüsü, ani fren yaparak aracını durdurdu.
Kız çocuğunun TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Öte yandan ani fren yapan TIR'daki buğdaylar yola saçıldı. Ulaşıma kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.
(AA)
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