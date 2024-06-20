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  4. Niğde'de kuduz karantinası! Köpek bir kişiyi ısırdıktan sonra öldü

Niğde'de kuduz karantinası! Köpek bir kişiyi ısırdıktan sonra öldü

20.06.2024 11:31
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Niğde'de kuduz şüphesi bir mahalleyi karantinaya aldırdı. Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Kasabasının Cumhuriyet Mahallesinde bir kişiyi ısıran köpek öldü. Mahalle karantinaya alındı ve bölgeye hayvan giriş çıkışı da yasaklandı.

Niğde'de kuduz karantinası! Köpek bir kişiyi ısırdıktan sonra öldü

Niğde'nin Bor ilçesinde kuduz şüphesi nedeniyle Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nin karantina altına alındığı açıklandı.

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ISIRAN KÖPEK ÖLDÜ

Niğde Valiliği tarafından yazılı açıklamada, 18 Haziran günü H.Ş. adlı kişinin Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nde köpek ısırması sonucu hastaneye kaldırıldığı, ısıran köpeğin ise bir süre sonra öldüğü bildirildi.

HAYVANLARIN DA GİRİŞ-ÇIKIŞI YASAKLANDI

Köpekten alınan örneğin kuduz yönünden incelenmek üzere Konya Veteriner Kontrol ve Orman Müdürlüğüne gönderildiğinin belirtildiği açıklamada, analiz süreci tamamlanana kadar Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nin karantinaya alınmasına, sahipsiz ve başıboş hayvanların toplatılarak barınaklara yerleştirilmesine, bölgeye hayvan giriş- çıkışının yasaklandığı, belediye, muhtar ve hayvan sahiplerinin hastalık şüphesi bulunan hayvanları diğer hayvanlar ve insanlarla temas etmeyecek şekilde kapalı bir alanda kontrol altında tutmasına karar verildiği duyuruldu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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kuduz Niğde
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