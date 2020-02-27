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  4. Niğde'de yürek yakan olay! Yavru köpekler tüfekle öldürüldü

Niğde'de yürek yakan olay! Yavru köpekler tüfekle öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 15:20 | Son Güncelleme

Niğde’nin Orhanlı Kasabası ile Edikli Kasabası arasındaki arazide bugün yaşanan olay görenlerin içini yaktı.

14 yaşındaki Halil İbrahim Erdiç amcası Yılmaz Erdiç’e ait koyunları, iki kasaba arasında bulunan bir arazide otlatmaya götürdü.

İddiaya göre Halil İbrahim Erdiç’in koyunları otlattığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tüfekle köpekleri hedef alarak ateş etti. 2 yavru köpek açılan ateş sonucu feci şekilde can verdi, 1 yavru köpek başından yaralandı. Silah sesiyle ürken koyunlardan bazıları ise sürüden kaçtı.

Yaşanan olay sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Koyunlarının bir kısmının kayıp olduğunu 2 yavru köpeğinin öldüğünü, 1 köpeğinin yaralandığını söyleyen Yılmaz Erdiç, yaşanan olay sonrası 14 yaşındaki yeğeninin psikolojisinin bozulduğunu da belirtti.

Köpeklerini ve sürüsünü hedef alan şahsın yakalanmasını isteyen Erdiç, yaralı köpeğinin de Kayseri’de tedavi altına alındığını söyledi. Güvenlik güçleri eşkalini belirlediği şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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köpek Niğde

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