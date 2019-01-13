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Niğde Ulukışla'da nüfus tabelası değişti! CHP'li vekilden olay sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 07:58 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimleri öncesinde seçmen sayısının ilçe nüfusundan fazla olduğu ortaya çıkan Ulukışla'da gece yarısı tabela değiştirildi ve 5 bin 800 olan nüfus 7 bin 300'e çıkartıldı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, değiştirilen tabela önünde yaptığı açıklamada, 'Her nedense Ulukışla’ya gelenlerin hepsinin 19 yaşında seçmen olduğu görülüyor. Yani 19 yaşın altındaki seçmenler Ulukışla’ya hiç gelmemiş' dedi.

Niğde Ulukışla'da nüfus tabelası değişti! CHP'li vekilden olay sözler

Niğde Ulukışla’da seçmen nüfusunun ilçe nüfusundan fazla olması haberlerinin ardından 5 bin 800 olan ilçe nüfus tabelası gece yarısı değiştirilerek, 7 bin 300’e çıkartıldı.

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde seçmen nüfusunun ilçe nüfusundan fazla olması haberlerinin ardından 5 bin 800 olan ilçe nüfus tabelası gece yarısı değiştirilerek, 7 bin 300’e çıkarıldı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer değiştirilen tabela önünde yaptığı açıklamada, “Her nedense Ulukışla’ya gelenlerin hepsinin 19 yaşında seçmen olduğu görülüyor. Yani 19 yaşın altındaki seçmenler Ulukışla’ya hiç gelmemiş” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçmenlerin farklı bölgelere taşındığı yönünde önemli iddialarda bulunarak Ulukışla’da nüfusun bir gecede artırıldığını iddia etti. Ulukışla ilçesinin girişinde daha önce 5 bin 800 yazan tabelanın, 7 bin 300 olarak değiştirildiğini söyleyen Gürer, “Seçmen sayısındaki artışın, buraya gelen nüfusla örtüşmediği açık. Seçmen profilindeki değişme dikkat çekici. Her nedense Ulukışla’ya gelenlerin hepsinin 19 yaşında seçmen olduğu görülüyor. Yani 19 yaşın altındaki seçmenler Ulukışla’ya hiç gelmemiş” dedi.

Gürer, daha önce Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki seçmen hareketliliğinden örnek vererek, Ulukışla’da nüfusun 5 bin 800, seçmen sayısının ise 5 bin 900 olduğunu söylemişti. Ulukışla’da 24 Haziran seçimlerinden bu yana bin 700 seçmen fazlalığı oluştuğuna dikkat çeken Gürer, “Tabelasında 5 bin 800 yazılı ilçede seçmen sayısı 5 bin 900’e çıkmış. Burada AKP’li bir belediye başkanı görev yapıyor. Ben bu konuyu Meclis gündemine getirince, belediye başkanı Ulukışla’ya çok büyük bir ilgi olduğundan bahsetti. 24 Haziran seçimlerinden bu yana bin 700 seçmen hangi cazibeyle Ulukışla’ya geldi?” diye sormuştu.

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SAVCILIK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

CHP’li Fethi Gürer’in yaptığı açıklamanın ardından AKP’li Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu “2014 yılında göreve geldiğimde Ulukışlamızın nüfusu 4 bin 800’dü. Yapmış olduğumuz hizmetlerle ve hizmetlerdeki en önemli projemiz olan yaylacı turizmini geliştirmek amacıyla Ulukışlalılara yayla konutları yapılması noktasında vermiş olduğumuz desteklerle, yaklaşık 2 bine yakın konut yapıldı” ifadelerini kullanmış, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ulukışla’daki seçmen sayısıyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirerek, savcılık, polis ve jandarma ekiplerinin, seçmen sayılarıyla ilgili çalışma yaptığını kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Niğde Ulukışla ömer fethi gürer 31 Mart yerel seçim

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