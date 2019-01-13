Niğde Ulukışla'da nüfus tabelası değişti! CHP'li vekilden olay sözler

Niğde Ulukışla’da seçmen nüfusunun ilçe nüfusundan fazla olması haberlerinin ardından 5 bin 800 olan ilçe nüfus tabelası gece yarısı değiştirilerek, 7 bin 300’e çıkartıldı.

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde seçmen nüfusunun ilçe nüfusundan fazla olması haberlerinin ardından 5 bin 800 olan ilçe nüfus tabelası gece yarısı değiştirilerek, 7 bin 300’e çıkarıldı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer değiştirilen tabela önünde yaptığı açıklamada, “Her nedense Ulukışla’ya gelenlerin hepsinin 19 yaşında seçmen olduğu görülüyor. Yani 19 yaşın altındaki seçmenler Ulukışla’ya hiç gelmemiş” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçmenlerin farklı bölgelere taşındığı yönünde önemli iddialarda bulunarak Ulukışla’da nüfusun bir gecede artırıldığını iddia etti. Ulukışla ilçesinin girişinde daha önce 5 bin 800 yazan tabelanın, 7 bin 300 olarak değiştirildiğini söyleyen Gürer, “Seçmen sayısındaki artışın, buraya gelen nüfusla örtüşmediği açık. Seçmen profilindeki değişme dikkat çekici. Her nedense Ulukışla’ya gelenlerin hepsinin 19 yaşında seçmen olduğu görülüyor. Yani 19 yaşın altındaki seçmenler Ulukışla’ya hiç gelmemiş” dedi.