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Niğde'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:31 | Son Güncelleme

Niğde'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Araçta yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yol izin belgesi olmayan 9 Suriyeliye bağlı bulundukları illere gitmeleri konusunda tebligat yapıldı.

14 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Suriye uyruklu minibüs sürücüsü İ.A. gözaltına alındı.

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