Niğde'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 14 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Araçta yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yol izin belgesi olmayan 9 Suriyeliye bağlı bulundukları illere gitmeleri konusunda tebligat yapıldı.
14 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Suriye uyruklu minibüs sürücüsü İ.A. gözaltına alındı.
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