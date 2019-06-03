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Niğde'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:58 | Son Güncelleme

Niğde'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de yasa dışı yollardan yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişelerinde yapılan asayiş uygulaması sırasında bir minibüsü durdurdu.

Araçta, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları ve Adana'dan bindikleri tespit edilen Afganistan ile Pakistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Ulukışla İlçe Polis Merkezi'ne götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Minibüs şoförü M.Ç, gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Afgan göçmen Niğde Pakistanlı

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