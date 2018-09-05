Niğde'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Turan Atlı yönetimindeki 51 AJ 970 plakalı ambulans, Niğde-Bor yolu Sarı Köprü kavşağında, Zehra Sarıkaya idaresindeki 38 AV 366 plakalı otomobille çarpıştı. İçinde hasta olmayan ambulans çarpışmanın etkisiyle refüje çıktı.
Yaralanan ambulans şoförü Atlı ile otomobildeki Habib Sarı, Rezzan Dağtekin ve Zehra Sarıkaya, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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