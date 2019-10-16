"Nihai hedef Suriye halkını teröristlerin zulmünden kurtarmaktır"

Kara, "Ulusal güvenliğimize yönelik Suriye kaynaklı çok boyutlu terör tehditleri karşısında 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığımız Barış Pınarı Harekatı’nın nihai hedefi, ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, 40 bin insanımızı katleden PKK, PYD/YPG teröristlerini etkisiz hale getirmek, DEAŞ terörünün yeniden canlanmasını önlemek ve bu suretle Suriye halkını teröristlerin zulmünden kurtarmaktır." dedi.

Barış Pınarı Harekatı hakkında Kuzey Makedonya'nın başkent Üsküp'teki Büyükelçilik rezidansında basın toplantısı düzenleyen Kara, sosyal medyadaki yalan haberler, Türkiye'ye karşı yapılan haksızlıklar ve uluslararası camianın harekata yönelik tutumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası hukuk temelinde Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi’nin teröre karşı mücadeleyle ilgili kararları uyarınca Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı temelinde yürütüldüğünü dile getiren Kara, şunları kaydetti:

"Suriye’nin kuzeydoğusundaki PYD/YPG ve PKK terörüne dair endişelerimiz ve bu konudaki meşru beklentilerimiz başta ABD olmak üzere tüm ilgili müttefik ülkeler nezdinde defaatle paylaşılmış, Fırat’ın doğusunda güvenlik kaygılarımızı giderecek bir güvenli bölge oluşturmak amacıyla diplomatik çözüm bulabilmek için her tür çaba gösterilmiştir. Tüm temaslarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı gerektiğinde kullanmaktan tereddüt etmeyeceğimizi vurguladık."

YPG/PKK terör örgütü unsurlarınca Türkiye'ye ve yerel halka verilen zararlardan bahseden Kara, Barış Pınarı Harekatı'nda önceki harekatlarda olduğu gibi söz konusu terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereç hedef alınmakta olup sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbirin alındığını ve müttefiklere ait üs ve gözlem noktalarının hedef olmadığını belirtti.