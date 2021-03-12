Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Sosyal medyada olay oldu, GİBTÜ'den yalanlama geldi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Rektör Nihat Hatipoğlu hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin 'yalan' olduğu açıklandı.

HATİPOĞLU İÇİN "4 FAKÜLTEYEYE VEKALET EDİYOR" İDDİASI

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Bu kaynaklar, bu sefer de 'Tek kişilik üniversite', 'Hatipoğlu Tıp Fakültesine Dekan oldu' gibi uydurma ve yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmışlardır. İddia edilen habere göre, GİBTÜ ‘de Rektör Hatipoğlu dört fakülteye vekalet ediyor, diğer iki Dekanımız ise ikişer fakülteye vekalet ediyor. Bu nasıl olabilir? Haberin tezyifat dolu başlığı değil de içeriği okunduğunda ne kadar absürt ve çelişkilerle dolu bir haber olduğu rahatlıkla gözlenebilmektedir. Zira haberi hazırlayanlar kamuoyu nasılsa haberin tümünü okumaz mantığı ile hareket ederek haberin içeriğinden bağımsız yalan ve algıya yönelik başlık kullanarak Üniversitemizi yıpratmaya çalışmaktadırlar” denildi.

'ÜCRET YA DA MAAŞ ALINMIYOR'

Üniversitede yapılan görevlendirmelerden her hangi bir ücret ve ya maaş alınmadığını açıklayarak, “Bu haberle ilgili üniversitemizle görüşüldüğünde gazetecilere aşağıda belirteceğimiz gibi yapılan bütün görevlendirmelerin yönetmelik ve teamül gereği olduğunu, bu görevlendirmelerden herhangi bir ücret veya maaş kesinlikle alınmadığını, Üniversitemizde mevcut Profesörlerden sadece prosedür işlemlerinin gerçekleşmesi için geçici Dekanlık görevlendirmesinin yapılabildiği ve diğer bütün Üniversitelerde de bu yöntemin geçerli olduğu anlatılmasına rağmen haberi servis eden malum medya olumsuz algı oluşturma yolunu seçmiştir. Olayın aslı şu şekildedir, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2019 Yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. GİBTÜ adıyla anılmaktadır. Üniversitemizde 8 Fakülte bulunmaktadır, bu fakültelerin bir kısmı Akademik oluşumunu tamamlamış ve hali hazırda öğrenci kabulüne başlamıştır, bir kısmı ise Akademik oluşumunu tamamlamak için çalışmalara devam etmektedir. Fakültelerin açılabilmesi, Akademik kadroların ilan edilebilmesi, Öğrenci kabul edilebilmesi ve İdari iş ve işlemlerin takibi açısından bu Fakültelere Dekan görevlendirilmesi yapılmalıdır. Dekan görevlendirmeleri vekâleten dahi olsa ancak Profesör kadrolarından yapılabilir.