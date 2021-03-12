HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Sosyal medyada olay oldu, GİBTÜ'den yalanlama geldi

Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Sosyal medyada olay oldu, GİBTÜ'den yalanlama geldi

12.03.2021 17:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Sosyal medyada olay oldu, GİBTÜ'den yalanlama geldi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun, üniversitedeki 4 fakültenin dekanlığını yaptığı iddiası sosyal medyada olay olurken, GİBTÜ'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Rektör Nihat Hatipoğlu hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin 'yalan' olduğu açıklandı.

HATİPOĞLU İÇİN "4 FAKÜLTEYEYE VEKALET EDİYOR" İDDİASI

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Bu kaynaklar, bu sefer de 'Tek kişilik üniversite', 'Hatipoğlu Tıp Fakültesine Dekan oldu' gibi uydurma ve yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmışlardır. İddia edilen habere göre, GİBTÜ ‘de Rektör Hatipoğlu dört fakülteye vekalet ediyor, diğer iki Dekanımız ise ikişer fakülteye vekalet ediyor. Bu nasıl olabilir? Haberin tezyifat dolu başlığı değil de içeriği okunduğunda ne kadar absürt ve çelişkilerle dolu bir haber olduğu rahatlıkla gözlenebilmektedir. Zira haberi hazırlayanlar kamuoyu nasılsa haberin tümünü okumaz mantığı ile hareket ederek haberin içeriğinden bağımsız yalan ve algıya yönelik başlık kullanarak Üniversitemizi yıpratmaya çalışmaktadırlar” denildi.

'ÜCRET YA DA MAAŞ ALINMIYOR'

Üniversitede yapılan görevlendirmelerden her hangi bir ücret ve ya maaş alınmadığını açıklayarak, “Bu haberle ilgili üniversitemizle görüşüldüğünde gazetecilere aşağıda belirteceğimiz gibi yapılan bütün görevlendirmelerin yönetmelik ve teamül gereği olduğunu, bu görevlendirmelerden herhangi bir ücret veya maaş kesinlikle alınmadığını, Üniversitemizde mevcut Profesörlerden sadece prosedür işlemlerinin gerçekleşmesi için geçici Dekanlık görevlendirmesinin yapılabildiği ve diğer bütün Üniversitelerde de bu yöntemin geçerli olduğu anlatılmasına rağmen haberi servis eden malum medya olumsuz algı oluşturma yolunu seçmiştir. Olayın aslı şu şekildedir, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2019 Yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. GİBTÜ adıyla anılmaktadır. Üniversitemizde 8 Fakülte bulunmaktadır, bu fakültelerin bir kısmı Akademik oluşumunu tamamlamış ve hali hazırda öğrenci kabulüne başlamıştır, bir kısmı ise Akademik oluşumunu tamamlamak için çalışmalara devam etmektedir. Fakültelerin açılabilmesi, Akademik kadroların ilan edilebilmesi, Öğrenci kabul edilebilmesi ve İdari iş ve işlemlerin takibi açısından bu Fakültelere Dekan görevlendirilmesi yapılmalıdır. Dekan görevlendirmeleri vekâleten dahi olsa ancak Profesör kadrolarından yapılabilir.

FİİLEN 3 PROFESÖR VAR

GİBTÜ’de Rektörümüz dahil fiilen 3 Profesörümüz görev yapmaktadır, bu fakültelere Üniversitemizde mevcut 3 Profesör arasından vekaleten görevlendirme yapılması Yönetmelik ve teamül gereği şarttır. Bilindiği gibi Üniversitelerde Akademik Personel istihdamı Senato Kararı ile uygulanır. Üniversitede bulunan bütün Fakülte Dekanlıklarının Senato’da temsil edilmesi esastır. Üniversite’de akademik yapılanmanın tamamlanması ve Eğitim Öğretim faaliyetlerinin devamı açısından boşta bulunan Fakülte Dekanlıklarına vekâleten görevlendirme yapılması mevzuat gereğidir. Fakültelere ilgili alanda Profesör ataması yapıldığında Dekanlık görevi ilgili Profesöre devredilecektir. Bu dekan vekaleti görevlerinden dolayı ne Rektörümüze ne de diğer Profesör hocalarımıza hiçbir ilave ücret ve maaş ödenmemektedir. Bu gerçek Akademik dünya ile ilgili olan herkes tarafından bilinmektedir. Rektörümüz Prof. Dr. M. Nihat Hatipoğlu, Prof. Dr. Osman Bilgin ve Prof. Dr. Zeynep Güngörmüş hocalarımıza bu güne kadar bu görevlerinden dolayı herhangi bir şekilde ücret ödenmemiştir. YÖK’ün belirlediği bu uygulamayı, anormal veya gayri kanuni bir iş yapılıyor gibi sunmak ve böyle yorumlara vesile olmak sorumsuzluk ve ön yargıdan başka bir şey değildir. Ülkemizde kurulan bütün Üniversiteler bu süreci yaşamışlardır. İki yıl gibi kısa bir süre içerisinde Akademik ve İdari 140 Personele ulaşmış, önümüzdeki yıl itibariyle 2000 öğrenciye ulaşmayı hedefleyen; yüzlerce projesi olan genç ve idealist Üniversitemizin böyle boş, yalan, tezyifat haber veya başlıklarla sürekli yıpratılmaya çalışılması neye ya da kime hizmet edecek? Doğrusu merak etmekteyiz. Yasal, zaruri ve usullere uygun olan ayrıca her türlü denetime açık olan bir kanuni işlemi bile yanlış iş yapılmış ya da menfaat elde edilmiş gibi yanıltıcı haber veya başlıkla kamuoyuna sunmanın kimseye fayda sağlamayacağı aşikârdır. Bu görevlendirmelerden tek kuruş ilave ücret veya maaş alınmadığı gibi söz konusu görevlerin ekstra sorumluluk getirdiği ayrıca bu görevlendirmelerin geçici olduğunun altını çizerek belirtmek isteriz” ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadıAkılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadı
Diyanet'ten fitre fiyatlarıyla ilgili açıklama!Diyanet'ten fitre fiyatlarıyla ilgili açıklama!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Kritik operasyonun detayları ortaya çıktı: İstanbul'un ıssız yerlerinde saatlerce dolaşmış

Kritik operasyonun detayları ortaya çıktı: İstanbul'un ıssız yerlerinde saatlerce dolaşmış

Türkiye'de aşı yaptıran kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Türkiye'de aşı yaptıran kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı

Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı

Şaşırtan paylaşım: Ayak sevme saati

Şaşırtan paylaşım: Ayak sevme saati

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Yakını koronavirüsten ölen kadın hastaneyi birbirine kattı

Yakını koronavirüsten ölen kadın hastaneyi birbirine kattı

Diyanet'ten fitre açıklaması! 'Gerçeği yansıtmıyor'

Diyanet'ten fitre fiyatlarıyla ilgili açıklama!

Sarkisyan kimdir? Kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı!

Armen Sarkisyan kimdir?

Aydın'da şaşkına çeviren olay! 1 hafta içinde 2 büyük ikramiye kazandırdı

Aydın'da şaşkına çeviren olay!

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri | Çocuklar ve gençler hangi saatlerde dışarı çıkabiliyor?

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazayla ilgili 4 okul idarecisi açığa alındı

Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazayla ilgili 4 kişi açığa alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.