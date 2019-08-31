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Nijer'de sel: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 19:14 | Son Güncelleme

Maradi kentinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 4 kişi hayatını kaybetti

Nijer'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı.

Bölgesel Afet Önleme ve Yönetim Hizmetleri Ofisinden yapılan açıklamada, Maradi kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldiği belirtildi.

Sellerde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, kente bağlı 32 köyde meydana gelen ve bin 37 kişinin etkilendiği selde bin 43 evin yıkıldığı, 137 hanenin hasar gördüğü bilgisi de paylaşıldı.

- Dün sel uyarısı yapılmıştı

Öte yandan Su Kaynakları Bakanlığının cuma günü yayımladığı bildiride, aşırı yağışlar nedeniyle Niamey Nehri'nde benzeri görülmemiş şekilde su seviyesinin yükseldiği belirtilerek, sel olabileceği uyarısında bulunulmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) son yayımladığı rapora göre, Njier'de 2018'den bu yana meydana gelen sellerde 56 kişi hayatını kaybetti, 206 bin 513 kişi sellerden etkilendi.

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Anahtar Kelimeler:
Niamey nijer sel yağış

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