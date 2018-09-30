HABER

Nijer'deki seller

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 05:53 | Son Güncelleme

Temmuz ayından bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 42 kişi hayatını kaybetti - Sellerden 204 bin 983 kişi etkilenirken, 16 bin 992 ev ve 7 bin 579 hektarlık tarım alanı zarar gördü

Nijer'de temmuz ayından bu yana etkili olan mevsimsel yağışların yol açtığı taşkınlarda 42 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) son yayımladığı rapora göre, ülkede temmuzdan bu yana meydana gelen sellerde 42 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca sellerden 204 bin 983 kişi etkilenirken 16 bin 992 ev ve 7 bin 579 hektarlık ekili tarım alanı zarar gördü.

Ülkede geçen yıl şiddetli yağışların neden olduğu sellerden 206 bin kişi etkilenmiş, 56 kişi de yaşamını yitirmişti.

PARTNERKendimi öldürmeyi bile düşündümKendimi öldürmeyi bile düşündüm
Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişiSuriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi
Suudi Arabistan sahte davet ile Hacca giden vatandaşların ülkelerine dönüşünü yasakladı!Suudi Arabistan sahte davet ile Hacca giden vatandaşların ülkelerine dönüşünü yasakladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijer sel

En Çok Okunan Haberler

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

Ne yaptın Ronaldo!

Ne yaptın Ronaldo!

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Suudi Arabistan sahte davet ile Hacca giden vatandaşların ülkelerine dönüşünü yasakladı!

Suudi Arabistan sahte davet ile Hacca giden vatandaşların ülkelerine dönüşünü yasakladı!

AK Parti’den MHP'nin af teklifi için üç aşamalı strateji

AK Parti’den MHP'nin af teklifi için üç aşamalı strateji

Isparta'da lüks araç taklalar atarak otobüs durağına daldı!

Isparta'da lüks araç taklalar atarak otobüs durağına daldı!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.