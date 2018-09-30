Nijer'deki seller

Nijer'de temmuz ayından bu yana etkili olan mevsimsel yağışların yol açtığı taşkınlarda 42 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) son yayımladığı rapora göre, ülkede temmuzdan bu yana meydana gelen sellerde 42 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıca sellerden 204 bin 983 kişi etkilenirken 16 bin 992 ev ve 7 bin 579 hektarlık ekili tarım alanı zarar gördü.
Ülkede geçen yıl şiddetli yağışların neden olduğu sellerden 206 bin kişi etkilenmiş, 56 kişi de yaşamını yitirmişti.
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