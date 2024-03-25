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Nijerya'da katliam gibi yardım! 7 ölü...

25.03.2024 17:44
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Nijerya'nın Bauchi eyaletinde bir iş insanının halka 5 bin Nijerya nairası dağıtacağını söylemesi üzerine yardım etkinliği düzenlendi. Etkinlik sırasında yaşanan izdihamda 4'ü kadın ve 3 kız çocuğunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Nijerya'da katliam gibi yardım! 7 ölü...

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Bauchi eyaletinde bir işadamı tarafından düzenlenen yardım etkinliğinde izdiham yaşandı. İş adamının, Jos Road bölgesinde halka 5’er bin Nijerya nairası dağıtacağını duyanlar etkinlik alanına akın ederek izdihama neden olurken, aralarında çocuklarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

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Polis, hayatını kaybedenlerin yaşlarının 8 ila 55 arasında değiştiğini aktararak, 4 kadın ve 3 kız çocuğunun izdihamda hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Nijerya’daki Nasarawa Eyalet Üniversitesi'nde pirinç dağıtımı sırasında yaşanan izdihamda bazı öğrenciler hayatını kaybetmişti.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya izdiham
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