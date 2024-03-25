Nijerya'da katliam gibi yardım! 7 ölü...

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Bauchi eyaletinde bir işadamı tarafından düzenlenen yardım etkinliğinde izdiham yaşandı. İş adamının, Jos Road bölgesinde halka 5’er bin Nijerya nairası dağıtacağını duyanlar etkinlik alanına akın ederek izdihama neden olurken, aralarında çocuklarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA PİRİNÇ İÇİN İZDİHAM YAŞANMIŞTI

Polis, hayatını kaybedenlerin yaşlarının 8 ila 55 arasında değiştiğini aktararak, 4 kadın ve 3 kız çocuğunun izdihamda hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Nijerya’daki Nasarawa Eyalet Üniversitesi'nde pirinç dağıtımı sırasında yaşanan izdihamda bazı öğrenciler hayatını kaybetmişti.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





