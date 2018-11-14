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Nijerya'da kolera salgını

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.11.2018 23:59 | Son Güncelleme

Salgında yıl başından bu yana bin 110 kişi öldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, yıl başından bu yana kolera salgınında bin 110 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin 36 eyaletinden 29'unda görülen salgında yılbaşından bu yana bin 110 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek, salgından 48 bin 686 kişinin etkilendiği ifade edildi.

Hükümet tarafından alınan önlemler kapsamında Kano, Bauchi, Plateau, Zamfara ve Adamawa gibi eyaletlere sağlık ekipleri gönderildi.

Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor.

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