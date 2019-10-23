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Nijerya'da sel 6 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 23:00 | Son Güncelleme

Nijerya'da sel 6 can aldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da meydana gelen selde 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Lagos kentinde Oyan Barajı'ndaki suyun boşaltılması sırasında meydana gelen selde ikisi kadın, biri bebek olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

Sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü, bölge halkı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yetkililer barajdaki suyun periyodik olarak boşaltıldığını ancak son boşaltma işleminde suyun fazla olmasının sele neden olduğunu açıkladı.

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nijerya sel

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