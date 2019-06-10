Nijerya'da Türk sanatçı konser verdi

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları, Nijerya'da konser verdi.

Bayramoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'nın Abuja ve Lagos şehirlerinde iki ayrı konser verdiğini söyledi.

Abuja Sanat Derneğinin (ASPA) davetlisi olarak Nijerya'ya geldiğini dile getiren Bayramoğulları, "Nijerya'ya gelen ilk Türk sanatçısıyım. Türk sanatçısı olarak burada bulunmaktan mutluluk ve heyecan duyuyorum." dedi.

Bayramoğulları, konsere katılanları çok istekli ve heyecanlı bulduğunu belirterek, "Nijerya'da verdiğimiz konserlerle bu ülkedeki klasik müzik eğitimine katkıda bulunabilmeyi ve onlarla bu alanda iş birliği yapmayı amaçlıyoruz. Umarım bu konser bir başlangıç olur. Böylelikle iki ülke arasında daha çok sanat ve kültür alışverişi olur." diye konuştu.

Abuja Sanat Derneği Müzik Direktörü Kimberly Scott ise Nijeryalı sanatçılara destek olabilmek için dünyanın farklı yerlerinden profesyonel sanatçıları davet ederek yerel sanatçılarla buluşturduklarını söyledi.

Scott, "Lelya Bayramoğulları buraya sadece konser vermek için gelmedi, aynı zamanda buradaki sanat öğretmenlerine de teknik ders verdi." ifadelerini kullandı.

Konsere Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları, Nijeryalı sanatçı ve sanatseverler katıldı.

Bayramoğulları, konserlerinde, Türk Halk Müziği ezgilerinin yanı sıra Ekrem Zeki ve Santuri Ethem Bey'den "Yunus'un Mezarında" parçasını seslendirdi.

