HABER

Nijerya'da Türk sanatçı konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 16:49 | Son Güncelleme

Flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları: - "Nijerya'ya gelen ilk Türk sanatçısıyım. Türk sanatçısı olarak burada bulunmaktan mutluluk ve heyecan duyuyorum" - Abuja Sanat Derneği Müzik Direktörü Kimberly Scott: - "Lelya Bayramoğulları buraya sadece konser vermek için gelmedi aynı zamanda buradaki sanat öğretmenlerine de teknik ders verdi"

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları, Nijerya'da konser verdi.

Bayramoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'nın Abuja ve Lagos şehirlerinde iki ayrı konser verdiğini söyledi.

Abuja Sanat Derneğinin (ASPA) davetlisi olarak Nijerya'ya geldiğini dile getiren Bayramoğulları, "Nijerya'ya gelen ilk Türk sanatçısıyım. Türk sanatçısı olarak burada bulunmaktan mutluluk ve heyecan duyuyorum." dedi.

Bayramoğulları, konsere katılanları çok istekli ve heyecanlı bulduğunu belirterek, "Nijerya'da verdiğimiz konserlerle bu ülkedeki klasik müzik eğitimine katkıda bulunabilmeyi ve onlarla bu alanda iş birliği yapmayı amaçlıyoruz. Umarım bu konser bir başlangıç olur. Böylelikle iki ülke arasında daha çok sanat ve kültür alışverişi olur." diye konuştu.

Abuja Sanat Derneği Müzik Direktörü Kimberly Scott ise Nijeryalı sanatçılara destek olabilmek için dünyanın farklı yerlerinden profesyonel sanatçıları davet ederek yerel sanatçılarla buluşturduklarını söyledi.

Scott, "Lelya Bayramoğulları buraya sadece konser vermek için gelmedi, aynı zamanda buradaki sanat öğretmenlerine de teknik ders verdi." ifadelerini kullandı.

Konsere Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları, Nijeryalı sanatçı ve sanatseverler katıldı.

Bayramoğulları, konserlerinde, Türk Halk Müziği ezgilerinin yanı sıra Ekrem Zeki ve Santuri Ethem Bey'den "Yunus'un Mezarında" parçasını seslendirdi.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Dünya Rafting Şampiyonası'nda yarışlar başladıDünya Rafting Şampiyonası'nda yarışlar başladı
Köpek ve 7 yavrusuna imam sahip çıktı Köpek ve 7 yavrusuna imam sahip çıktı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Flüt Lelya Bayramoğulları Müzik sanat

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü

Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelişmesi

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş gelişme!

Kolları titreyince hastaneye giden genç kız 3 gün sonra hayatını kaybetti

Liseli Sedef'ten kahreden haber!

Denizde fark edildi! İzmir'de korkunç olay

Denizde fark edildi! İzmir'de korkunç olay

Tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı

Tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.