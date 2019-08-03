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Nikah şahitliği yapan Binali Yıldırım'dan espirili tavsiyeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 23:55 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: "Allah bu iki gencimizi mesut ve bahtiyar eylesin. Gençler, evlilik uzun ince bir yol. Uzun ince yol deyince telaşlanmayın, o yolları sizin için 'uzun duble yol' haline getirdik. Onun için işiniz çok zor olmayacak ama yine de evlilik halinde zaman zaman zorluklarınız olabilir, zorlukları paylaşıp azaltacaksınız"

ERZİNCAN (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da nikah şahitliklerini yaptığı Elisa Olca ile Abdullah Başsoy çiftine espirili şekilde tavsiye ve nasihatlerde bulundu.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a gelen Yıldırım, eski Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un oğlu Abdullah Başsoy ile Elisa Olca çiftinin bir otelde düzenlenen nikah merasimine katıldı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un kıydığı nikahta, Binali Yıldırım ile Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile İstanbul Milletvekili Serkan Bayram nikah şahitliği yaptı.

Törene katılanlarla tokalaşıp fotoğraf çektiren Yıldırım, damada, "evliliğin sırını öğrendin mi?", "İtaat et rahat et" diye espirili şekilde tavsiyeler vererek, salondakilerin ve çiftin tebessüm etmesine sebep oldu.

Çifte ömür boyu mutluluklar dileyen ve tavsiyelerde bulunan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Allah bu iki gencimizi mesut ve bahtiyar eylesin. Gençler, evlilik uzun ince bir yol. Uzun ince yol deyince telaşlanmayın, o yolları sizin için 'uzun duble yol' haline getirdik. Onun için işiniz çok zor olmayacak ama yine de evlilik halinde zaman zaman zorluklarınız olabilir, zorlukları paylaşıp azaltacaksınız. Güzellikleri ve mutlulukları da paylaşıp arttıracaksınız. Ömür boyu sevgiyle, samimiyetle, sadakatle bu yolculuğu devam ettireceksiniz."

Yıldırım, nikahın hayırlara vesile olmasını dileyerek, nikah cüzdanını geline vermek üzere damat Başsoy'a teslim etti.

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