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Nikola Tesla'ya saygıyla: Dünyanın en büyük elektrikli uçağı havalandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2020 11:42 | Son Güncelleme

Elektrikli uçak MagniX tarihi bir uçuş gerçekleştirdi. Dünyanın en geniş oturma kapasitesine sahip olan MagniX, ilk kez gökyüzüyle buluştu.

Nikola Tesla'ya saygıyla: Dünyanın en büyük elektrikli uçağı havalandı!

Elektrik artık hayatımızın her noktasında etkin bir şekilde rol almaya başladı. Tesla gibi elektrikli otomobil üreticilerinin başladığı daha sonra Volkswagen, BMW gibi geleneksel otomobil üreticilerini de etkisi altına alan elektrikli otomobil dalgası, günümüzde oldukça popülerleşti. Fakat asıl gelecek, uçaklarda. Bu anlamda yapılan çalışmaların en önemli ürünü ise MagniX.

ELEKTRİKLİ UÇAK MAGNİX İLK KEZ GÖKYÜZÜYLE TANIŞTI

MagniX, dokuz yolcu taşıma kapasitesine sahip. Bu yönüyle ünyanın en geniş elektrikli uçağı olan MagniX, çalışmalarını yerde sürdürüyordu. Yapılan çalışmaların başarıya ulaşılması sonucu MagniX, ABD'nin Washington eyaletinde ilk kez gökyüzüne havalandı.

MagniX

15 YIL İÇİNDE ARTACAK

MagniX, 30 dakikalık uçuşu sonrası yere sağ salim indi. 2021 yılının sonunda MagniX'in 160 kilometre menzile sahip bir versiyonu daha hizmete sunulacak. Tabi planlanan bu. MagniX CEO'su Roei Ganzarski'nin önümüzdeki 15 yıl içerisinde 1600 kilometrelik tüm uçuşlarda elektrikli uçakların kullanılacağına dair inancı ise tam. Yani gelecek, gerçekten de elektrikli uçaklarda.

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