Evde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsolları

Gelişen teknoloji ile evlerde geçirdiğimiz zamanı daha eğlenceli hale getirmek artık çok daha kolay. Kullanıcılara mükemmel bir oyun deneğimi yaşatan ve farklı dünyalar sunan yeni nesil oyun konsollarını sizler için sıraladık. Elbette, nostaljiden kopamayanları da unutmadık... İlk serisi hayatımızı 1994’te güzelleştirdi

İşte duruşuyla bile göz alan bir oyun konsolu, PlayStation 5... Yeni serisi çıkmadan önce görünümü ve işletim özellikl

eri üzerine çeşitli tahminlerin yürütüldüğü, satışa sunulduktan sonra ise bütün dünyayı kasıp kavuran bu harika aygıta ulaşmak artık çok kolay. Oyun oynadığınız her an size nerede olduğunuzu unutturabilen “PS5”, harika dokunuş hassasiyeti, inceliği ve zarifliği ile oyun tutkunlarının rüyalarını süslüyor. Evinizde bir PS5 bulunması demek, sıkılma kelimesini hayatınızdan çıkarabilirsiniz anlamına geliyor! PlayStation’un tüm serilerine ve parçalarına da buradan ulaşabilirsiniz. Microsoft’un Amiral Gemisi: XBOX SERIES X!

Microsoft’un Amiral Gemisi olarak anılan bu oyun konsolu, teknik özellikleriyle oyunseverleri cezbediyor. 1 TB devasa hafızası, 4K çözünürlüğe 60 FPS ile eşlik eden harika bir performans sunan Xbox Series X, oyunculara daha yüksek ve stabil tazeleme hızı sunan “FPS Boost” teknolojisi sayesinde farklı bir oyun deneğimi sunuyor. İşte Amazon’un o güzel jesti sayesinde çok uygun fiyata alabileceğiniz Microsoft XBOX Series X!

Diğer XBOX serileri için

Diğer Microsoft ürünleri için Harikalar diyarına açılan kapı: Nintendo Switch!

Nintendo Switch için taşınabilir oyun konsolları listesinde zirveyi çekenlerden diyebiliriz. Rakipleri güçlü olmasına rağmen; kendini sattıran, harika bir pazarı bulunan, birçok oyun çalıştırabilen ve kendine özel muazzam tasarımları bulunan bu cihaz, hayatınızın her noktasında başarılı bir şekilde size eşlik ediyor. Nintendo Switch: Neon Mavi/Kırmızı ve yanında 2 tane oyun hediyeli, sizleri bekliyor! Diğer modelleri, kılıfları ve parçaları için Taşınabilir eğlence denildiğinde akla ilk gelen nedir? Tabii ki de PSP!

Listemizdeki birinci sırayı PlayStation ile kapan Sony, eğlence anlayışını taşınabilir hâle getirmeden de duramamış. Açılımı “PlayStation Portable” olan PSP, 2011’de en son modelini yayınlamıştı. Üretimi durmuş olsa bile günümüzde emülasyon konsol dediğimizde aklımıza ilk gelenlerden biri olan PSP, hâlâ pek çok oyunu sorunsuz çalıştırabilmekte ve özgünlüğünü her dönem koruyabilmekte. PlayStation Portable’a buradan ulaşabilirsiniz! Diğer PSP parçaları ve ürünleri “Oyun İstasyonu”ndan devam o zaman!

İşte karşınızda PlayStation 4! Beşinci seri çıkmış olsa bile fiyatı biraz el yakıyor. Ancak bu sizin Sony dünyasına atılmanıza engel olmasın. Çünkü daha hesaplı ve fiyatının üstünde bir performansla PS4 bizleri karşılıyor. Üstelik, Amazon ayrıcalığıyla “Mega Paket” dahilinde, “GTA5, Days Gone” ve “God of War” gibi oyun piyasasının cengaverleri olan oyunlara sahip olabiliyorsunuz. Bu kampanyayı kaçırmayın ve 500 GB PlayStation 4 sahibi olun!

PlayStation’un tüm serilerine ve parçalarına da buradan ulaşabilirsiniz. Microsoft’un minik devi!

Şimdiye kadarki en küçük boyuta sahip Xbox olma ünvanını taşıyan Xbox Series S, kullanıcısına sunduğu dinamik dünyayla ve daha hızlı yükleme süreleri ile göz dolduruyor. Series X ile arasında fiyat haricinde bir fark bulunmayan bu cihaz, Ray Traycing desteğine, düşük gecikmeye, 4K stream özelliğine ve oyun çözünürlüklerini 4K‘ya çıkarmak gibi teknolojik destekler sunuyor. Bütçenizi aşmadan harika bir oyun deneğimi arıyorsanız Xbox Series S tam sizlere göre. Diğer XBOX serileri için

Diğer Microsoft ürünleri için Nostalji sevenler toplansın!

Ah ah, bir zamanların unutulmaz oyunlarını özlemedik mi? Piksel pikseldi ancak çok keyifliydi! Geçmişin nostaljik oyunlarını cebimizde hissetme fikrine ne dersiniz? Karşınızda, GameBoy taşınabilir nostaljik oyun konsolu! Otobüste, uçakta, evde, metrobüste... Aklınıza gelebilecek her yerde çantanıza, hatta cebizine bile sığabilecek bu aygıt size sıkıntının ne olduğunu unutturacak. Ayrıca içindeki oyunlar ile özlediğiniz maziden hiç uzak kalmayacaksınız. LUMI’den GameBoy

Hazır nostaljiye dönmüşken Anself’ten bahsetmemek olmaz!

Teknolojik imkânlarına göre özellikleri say say bitmeyecek bir oyun konsolu Anself RG220V ile karşınızdayız. 2.3 IPS ekranı, mp3 ses çalma kalitesi ve 3.5mm ses çıkışı gibi günümüze uyarlanabilecek, marifeti hayli yüksek olan bir konsol. Üstelik, 2500 oyunu içinde bulunduran bu konsol, 256 GB’a kadar müthiş bir hafıza desteği sunabiliyor! Bu retro konsolun eğlencesini; ailenizle, çocuklarınızla, yakın arkadaşlarınızla her an her yerde paylaşabilirsiniz. Anself’in nostaljik dünyasına buradan ulaşabilirsiniz. Nostalji kahramanı Anself!

Konsolları farklı tasarımlarda da oluşturarak farklı bir nostalji deneyimi yaşatmayı da bir görev edinmiş gibi duruyor Anself. Birçoğumuzun hayali olan bu deneyimi bir de bu kapakların ardından deneyimleyin! İşte karşınızda “Anself Çevirme El Konsolu”! 3 üründe Anself’i anlamak ve kavramak Nostaljik oyun konsolu dendi mi aklımızdan çıkmayacak olan Anself’in birbirinden farklı teknik özelliklere sahip birçok konsolu bulunmakta. Aynı zamanda tasarımları da bir hayli değişkenlik göstermekte. Seçim sizlerin!

Anself X2 Retro Video El Oyun Konsolu 32G TF Kartlı 7 İnç IPS Ekran Dahili 2500 Oyun Desteği HD 3.5mm Çıkışı.

