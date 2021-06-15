Evde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsolları

Gelişen teknoloji ile evlerde geçirdiğimiz zamanı daha eğlenceli hale getirmek artık çok daha kolay. Kullanıcılara mükemmel bir oyun deneğimi yaşatan ve farklı dünyalar sunan yeni nesil oyun konsollarını sizler için sıraladık. Elbette, nostaljiden kopamayanları da unutmadık...
İşte duruşuyla bile göz alan bir oyun konsolu, PlayStation 5... Yeni serisi çıkmadan önce görünümü ve işletim özellikl
eri üzerine çeşitli tahminlerin yürütüldüğü, satışa sunulduktan sonra ise bütün dünyayı kasıp kavuran bu harika aygıta ulaşmak artık çok kolay. Oyun oynadığınız her an size nerede olduğunuzu unutturabilen “PS5”, harika dokunuş hassasiyeti, inceliği ve zarifliği ile oyun tutkunlarının rüyalarını süslüyor. Evinizde bir PS5 bulunması demek, sıkılma kelimesini hayatınızdan çıkarabilirsiniz anlamına geliyor!
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Microsoft’un Amiral Gemisi olarak anılan bu oyun konsolu, teknik özellikleriyle oyunseverleri cezbediyor. 1 TB devasa hafızası, 4K çözünürlüğe 60 FPS ile eşlik eden harika bir performans sunan Xbox Series X, oyunculara daha yüksek ve stabil tazeleme hızı sunan “FPS Boost” teknolojisi sayesinde farklı bir oyun deneğimi sunuyor. İşte Amazon’un o güzel jesti sayesinde çok uygun fiyata alabileceğiniz Microsoft XBOX Series X!
Nintendo Switch için taşınabilir oyun konsolları listesinde zirveyi çekenlerden diyebiliriz. Rakipleri güçlü olmasına rağmen; kendini sattıran, harika bir pazarı bulunan, birçok oyun çalıştırabilen ve kendine özel muazzam tasarımları bulunan bu cihaz, hayatınızın her noktasında başarılı bir şekilde size eşlik ediyor.
Nintendo Switch: Neon Mavi/Kırmızı ve yanında 2 tane oyun hediyeli, sizleri bekliyor!
Listemizdeki birinci sırayı PlayStation ile kapan Sony, eğlence anlayışını taşınabilir hâle getirmeden de duramamış. Açılımı “PlayStation Portable” olan PSP, 2011’de en son modelini yayınlamıştı. Üretimi durmuş olsa bile günümüzde emülasyon konsol dediğimizde aklımıza ilk gelenlerden biri olan PSP, hâlâ pek çok oyunu sorunsuz çalıştırabilmekte ve özgünlüğünü her dönem koruyabilmekte.
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İşte karşınızda PlayStation 4! Beşinci seri çıkmış olsa bile fiyatı biraz el yakıyor. Ancak bu sizin Sony dünyasına atılmanıza engel olmasın. Çünkü daha hesaplı ve fiyatının üstünde bir performansla PS4 bizleri karşılıyor. Üstelik, Amazon ayrıcalığıyla “Mega Paket” dahilinde, “GTA5, Days Gone” ve “God of War” gibi oyun piyasasının cengaverleri olan oyunlara sahip olabiliyorsunuz. Bu kampanyayı kaçırmayın ve 500 GB PlayStation 4 sahibi olun!
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Şimdiye kadarki en küçük boyuta sahip Xbox olma ünvanını taşıyan Xbox Series S, kullanıcısına sunduğu dinamik dünyayla ve daha hızlı yükleme süreleri ile göz dolduruyor. Series X ile arasında fiyat haricinde bir fark bulunmayan bu cihaz, Ray Traycing desteğine, düşük gecikmeye, 4K stream özelliğine ve oyun çözünürlüklerini 4K‘ya çıkarmak gibi teknolojik destekler sunuyor.
Bütçenizi aşmadan harika bir oyun deneğimi arıyorsanız Xbox Series S tam sizlere göre.
Ah ah, bir zamanların unutulmaz oyunlarını özlemedik mi? Piksel pikseldi ancak çok keyifliydi! Geçmişin nostaljik oyunlarını cebimizde hissetme fikrine ne dersiniz? Karşınızda, GameBoy taşınabilir nostaljik oyun konsolu! Otobüste, uçakta, evde, metrobüste... Aklınıza gelebilecek her yerde çantanıza, hatta cebizine bile sığabilecek bu aygıt size sıkıntının ne olduğunu unutturacak.
Ayrıca içindeki oyunlar ile özlediğiniz maziden hiç uzak kalmayacaksınız. LUMI’den GameBoy
Teknolojik imkânlarına göre özellikleri say say bitmeyecek bir oyun konsolu Anself RG220V ile karşınızdayız. 2.3 IPS ekranı, mp3 ses çalma kalitesi ve 3.5mm ses çıkışı gibi günümüze uyarlanabilecek, marifeti hayli yüksek olan bir konsol. Üstelik, 2500 oyunu içinde bulunduran bu konsol, 256 GB’a kadar müthiş bir hafıza desteği sunabiliyor! Bu retro konsolun eğlencesini; ailenizle, çocuklarınızla, yakın arkadaşlarınızla her an her yerde paylaşabilirsiniz.
Anself’in nostaljik dünyasına buradan ulaşabilirsiniz.
Konsolları farklı tasarımlarda da oluşturarak farklı bir nostalji deneyimi yaşatmayı da bir görev edinmiş gibi duruyor Anself. Birçoğumuzun hayali olan bu deneyimi bir de bu kapakların ardından deneyimleyin!
İşte karşınızda “Anself Çevirme El Konsolu”!
Nostaljik oyun konsolu dendi mi aklımızdan çıkmayacak olan Anself’in birbirinden farklı teknik özelliklere sahip birçok konsolu bulunmakta. Aynı zamanda tasarımları da bir hayli değişkenlik göstermekte. Seçim sizlerin!
Anself X2 Retro Video El Oyun Konsolu 32G TF Kartlı 7 İnç IPS Ekran Dahili 2500 Oyun Desteği HD 3.5mm Çıkışı.
Anself Q90 Retro Video Oyun Konsolu Elde Taşınabilir Oyun Oynatıcı 3.0-inç Ekran, 16GB TF Kart ile Şarj Edilebilir/ 3.7V, TYPE-C Şarj Kablosu, 1500 mAh Li-ion pil ve 3000 oyun.
Televizyona takıldığı zaman 4K ve FHD çözünürlük desteği sunan bu inanılmaz aygıt, size nostaljinin keyfini daha gerçekçi yaşatacak! Buradan!
Decdeal Q70, bir üst maddedeki son Anself ürünü gibi televizyona takılabilen harika bir oyun konsolu. 7 inç ekranı, 2500 mAh pil ömrü, 16 GB, çift joystick ve 3000 oyun dahili harika bir cihaz. Ulaşmak istediğiniz her an Q70 sizin için burada.
Decdeal X21 Taşınabilir Retro oyun konsolu. HD ekran oynatabilen, video ve müzik desteği bulunan, ayrıca AV ile bağlantı desteği sağlayabilen harika bir aygıt. 3000 oyunu 7 inç ekranı ve tasarımı kendine hayran bırakmaya yeter de artar bile. Sizler de seyahatinize bu şık cihazın eşlik etmesini istiyorsanız buraya tıklayın.
Stoklarda hızla tükenen, nostalji manyaklarının akın ettiği bu ürün tam anlamıyla bir eğlence cihazı. Fiyatı da bir hayli ucuz. İçinde 400 oyun ile gelen, çok tatlı renge sahip bu[ emülatör sizlerle kavuşmayı bekliyor.](https://www.amazon.com.tr/Ta%25C5%259F%25C4%25B1nabilir-Konsolu-Em%25C3%25BClat%25C3%25B6r-Klasik-Oyunlu/dp/B07QC71FX1/ref=sr_1_40?__mk_tr_TR=%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591&crid=RZBQEWAXGB6X&dchild=1&keywords=oyun+konsolu&qid=1622142710&s=videogames&sprefix=oyun+k%252Cvideogames%252C205&sr=1-40&_encoding=UTF8&tag=mynet-15-21&linkCode=ur2&linkId=d56e2434bb43d0cf7577885e972db148&camp=247&creative=1211)
Diwu-X 500 oyun konsolu size eskileri hem özlettirecek hem de arattırmayacak bir konsol. Üstünde toz olmasa da hayali bir toz varmış gibi göreceğiniz maziden çıkan bu cihaz çok ama çok güzel duruyor. Diwu-X 500’a buradan ulaşabilirsiniz!
Oyun konsollarının atalarından biri olan Nintendo, bizleri nostaljiye götürmekten de çekinmiyor. Super Mario Bros temalı olan bu eski oyun konsolu, kalitesi ve görünüşü ile çok davetkâr duruyor. Kullanıcıların oylamasından tam puanla geçen, hayallerimizi oluşturan ve bizi eğlence dünyasına tatile çıkaran bu Nintendo’ya buradan ulaşabilirsiniz!
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