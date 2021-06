Evde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsolları

İşte duruşuyla bile göz alan bir oyun konsolu, PlayStation 5... Yeni serisi çıkmadan önce görünümü ve işletim özellikl eri üzerine çeşitli tahminlerin yürütüldüğü, satışa sunulduktan sonra ise bütün dünyayı kasıp kavuran bu harika aygıta ulaşmak artık çok kolay. Oyun oynadığınız her an size nerede olduğunuzu unutturabilen “PS5” , harika dokunuş hassasiyeti, inceliği ve zarifliği ile oyun tutkunlarının rüyalarını süslüyor. Evinizde bir PS5 bulunması demek, sıkılma kelimesini hayatınızdan çıkarabilirsiniz anlamına geliyor!

Hazır nostaljiye dönmüşken Anself’ten bahsetmemek olmaz!



Teknolojik imkânlarına göre özellikleri say say bitmeyecek bir oyun konsolu Anself RG220V ile karşınızdayız. 2.3 IPS ekranı, mp3 ses çalma kalitesi ve 3.5mm ses çıkışı gibi günümüze uyarlanabilecek, marifeti hayli yüksek olan bir konsol. Üstelik, 2500 oyunu içinde bulunduran bu konsol, 256 GB’a kadar müthiş bir hafıza desteği sunabiliyor! Bu retro konsolun eğlencesini; ailenizle, çocuklarınızla, yakın arkadaşlarınızla her an her yerde paylaşabilirsiniz.

Anself’in nostaljik dünyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Nostalji kahramanı Anself!



Konsolları farklı tasarımlarda da oluşturarak farklı bir nostalji deneyimi yaşatmayı da bir görev edinmiş gibi duruyor Anself. Birçoğumuzun hayali olan bu deneyimi bir de bu kapakların ardından deneyimleyin!

İşte karşınızda “Anself Çevirme El Konsolu”!

3 üründe Anself’i anlamak ve kavramak

Nostaljik oyun konsolu dendi mi aklımızdan çıkmayacak olan Anself’in birbirinden farklı teknik özelliklere sahip birçok konsolu bulunmakta. Aynı zamanda tasarımları da bir hayli değişkenlik göstermekte. Seçim sizlerin!