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Nintendo Switch satış tahminini düşürdü

06.11.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket şimdi, 31 Mart 2022’de sona eren mali yıl için, başlangıçta tahmin ettiği 25.5 milyon birim yerine 24 milyon Switch birimi sevk etmeyi umuyor. Nintendo, geçen yılın aynı çeyreğinde 6,86 milyona kıyasla sadece 3,83 milyon Switch konsolu göndermeyi başarmıştı.

Nintendo Switch satış tahminini düşürdü

Şimdiye kadar, şirketin net satışları yıllık %18,9 düşüşle 624,2 milyar yen (5,46 milyar $) oldu. Bununla birlikte, Switch ve yazılım satışları COVID-19 karantinaları sırasında patlamıştı. O zamandan beri de küresel anlamda bir çip sıkıntısı mevcut. Şirket de bu kapsamda satışlarından gelecek gelirden umudu kesti.

Düşürülmüş satış beklentilerine rağmen, Nintendo, kısmen oyunlar sayesinde bir önceki mali yıla göre toplam 1.600 milyar yen (14 milyar $) gelir elde etmeyi bekliyor. Şirket konsol satışlarındaki düşüşü dengelemeye yardımcı olacak bazı stratejiler geliştiriyor.

Şirket geçen yıla göre 10 milyon daha fazla olmak üzere 200 milyon yazılım birimi satmayı hedefliyor. Yaklaşan oyunlar arasında Pokémon Brilliant Diamond ve Shining Pearl ile Zelda temalı Game & Watch yer alıyor.

Bu mali yılda şimdiye kadarki en popüler oyunlar arasında Legend of Zelda: Skyward Sword (3,6 milyon adet satıldı), Mario Kart 8 Deluxe (3,34 milyon adet) ve Animal Crossing: New Horizons (2,22 milyon adet) yer alıyor.  Bu çeyrekte azalan beklentilere ve konsol satışlarına rağmen, Nintendo bugüne kadar 92.87 milyon Switch sattı.

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