Nisan ayının son gününde kar sürprizi: Lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründü!

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Nisan ayında kar sürprizinin yaşandığı Ardahan'da ise araçlar yolda kaldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Karabük’ün yüksek kesimlerinde nisan ayı sonunda kar yağışı etkili oldu.

Ormanların ve doğanın beyaz örtüyle kaplandığı Büyükdüz mevkiinde yer yer kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Nisan ayının son günlerinde yağan kar, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

ARDAHAN'DA ARAÇLAR YOLDA KALDI

Ardahanlılar yazı beklerken kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde sürücüler zor anlar yaşadı.

Nisan ayının son günlerinde yağan kar şaşkınlıkla karşılandı. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, Ardahan-Ardanuç kara yolunda yağan karla birlikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı araçlar ise yolda mahsur kaldı. Ekipler, kayganlaşan yolda sürücüleri tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. (İHA)