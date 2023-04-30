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  4. Nisan ayının son gününde kar sürprizi: Lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründü!

Nisan ayının son gününde kar sürprizi: Lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründü!

30.04.2023 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ayının son gününde Karabük ve Ardahan'dan kar haberleri geldi. Karabük'ün Büyükdüz mevkiinde, kar kalınlığı yer yer 15 santimetreyi buldu. Öte yandan Ardahan'da da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ardahan-Ardanuç karayolunda yağan karla birlikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Nisan ayının son gününde kar sürprizi: Lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründü!

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Nisan ayında kar sürprizinin yaşandığı Ardahan'da ise araçlar yolda kaldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Karabük’ün yüksek kesimlerinde nisan ayı sonunda kar yağışı etkili oldu.

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Ormanların ve doğanın beyaz örtüyle kaplandığı Büyükdüz mevkiinde yer yer kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Nisan ayının son günlerinde yağan kar, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

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ARDAHAN'DA ARAÇLAR YOLDA KALDI

Ardahanlılar yazı beklerken kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde sürücüler zor anlar yaşadı.

Nisan ayının son günlerinde yağan kar şaşkınlıkla karşılandı. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, Ardahan-Ardanuç kara yolunda yağan karla birlikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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Bazı araçlar ise yolda mahsur kaldı. Ekipler, kayganlaşan yolda sürücüleri tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. (İHA)

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