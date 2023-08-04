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Nisan-haziran dönemine ait bilançoları açıklandı: Apple'ın gelirinde düşüş, Amazon'un gelirinde artış!

04.08.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın nisan-haziran döneminde elde ettiği gelir, yıllık bazda yüzde 1 azaldı, iPhone satışlarının tutarı, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azalışla 39,7 milyar dolara indi. Apple CEO'su Tim Cook, bilanço döneminde 1 milyardan fazla ücretli abonelik sayesinde hizmet gelirlerinde tüm zamanların rekorunu kırdıklarını açıkladı. E-ticaret devi Amazon'un geliri ise yüzde 11 arttı. İşte detaylar!

Nisan-haziran dönemine ait bilançoları açıklandı: Apple'ın gelirinde düşüş, Amazon'un gelirinde artış!

Apple, nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üçüncü çeyrek olarak kabul edilen ve 1 Temmuz'da sona eren 3 aylık dönem bilançosunda Apple'ın geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalışla 81,8 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 83 milyar dolar gelir elde etmişti.

Kaydedilen azalışa rağmen piyasa beklentilerinin üstünde gelen şirket gelirinin, bu dönemde 81,7 milyar dolar olması öngörülüyordu.

Apple'ın geçen yılın aynı döneminde 19,4 milyar dolar olan net karı ise yüzde 2,5 artarak 19,9 milyar dolara çıktı. Şirketin hisse başına karı, bu dönemde 1,20 dolardan 1,26 dolara yükseldi.

APPLE, REKOR HİZMET GELİRİ ELDE ETTİ

iPhone satışlarının tutarı, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azalışla 39,7 milyar dolara indi.

Aynı dönemde iPad satışları yüzde 20 azalarak 5,8 milyar dolara, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 7 düşerek 6,8 milyar dolara geriledi.

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, bilanço döneminde 1 milyardan fazla ücretli abonelik sayesinde hizmet gelirlerinde tüm zamanların rekorunu kırdıklarını açıkladı.

Cook, güçlü iPhone satışları sayesinde gelişmekte olan pazarlarda sürekli güç kazandıklarını ifade etti.

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AMAZON'UN GELİRİ YÜKSELDİ

ABD'li e-ticaret devi Amazon da nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Amazon'un bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 11 artarak 134,4 milyar dolara ulaştı. Şirketin net satışları, 2022'nin ikinci çeyreğinde 121,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Amazon'un net karı da ikinci çeyrekte 6,7 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar dolarlık zarar açıklamıştı.

E-ticaret devinin hisse başına net karı ise bu yılın ikinci çeyreğinde 65 sent olarak hesaplandı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde hisse başına 20 sent zarar etmişti. (AA)

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